Sigarette a portata di mano. Il brevetto di Mattia Biaggioni

È carrarese l’inventore del nuovo supporto della nota marca di sigarette elettroniche Iqos. Si chiama Mattia Biaggioni, ha 31 anni ed è un dipendente del Pignone. Ha ideato questo supporto che unisce il dispositivo alle sigarette perché "le perdevo di continuo", dice l’inventore. Il suo brevetto, depositato a livello europeo, consente di avere dispositivo e sigarette sempre insieme, e di caricare il congegno senza estrarlo dal supporto.

"Il brevetto è stato depositato a dicembre 2024 mentre io ero in Francia a lavorare per la prima centrale nucleare a fusione - racconta Mattia -, Io sono un supervisore qualità in ambito Oil & Gas, al momento sono assunto direttamente da Pignone nel cantiere di Avenza. L’idea di questo supporto mi è venuta perché la mia compagna mi diceva continuamente che trovava pacchetti di sigarette sparsi per la casa e io ne compravo sempre di nuovi. Li perdevo di continuo o li scordavo sopra un tavolo nel mobile dell’ingresso. E così ho pensato di realizzare un oggetto che consentisse di mettere assieme le due cose. Per il brevetto sono stato aiutato dalla Camera di commercio di Carrara, che mi ha indicato uno studio di Lucca con il quale abbiamo fatto delle video call. Non ne sapevo molto di brevetti e l’ente camerale mi ha supportato e aiutato a realizzare la mia idea. Per il deposito sono stato assistito da un avvocato specializzato in brevetti. In seguito dopo il deposito del brevetto ho analizzato il provino e ho iniziato uno studio di perfezionamento tramite l’utilizzo di programmi per la modellazione in 3D - prosegue -, e facendo tutte le misurazioni sia del dispositivo elettronico Iqos sia del pacchetto di sigarette. Alla fine di questa avventura il prodotto attualmente è in commercio dalla settimana scorsa in vari tabacchini della zona. L’ultimo modello l’ho realizzato assieme allo studio di ingegneria di Alessandro Buffo, che mi ha assistito nella progettazione. Abbiamo realizzato il supporto con una forma gradevole e comoda ed è realizzato con un polimero leggero che ha poco spessore, una sorta di protezione, di cover nel caso di caduta accidentale".

Alessandra Poggi