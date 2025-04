San Marco, la fiera ad Avenza. Bancarelle, falconieri e giochi. Il centro si anima con la festa

Tutto pronto per la fiera di San Marco, di scena nel centro di Avenza per tutta la giornata di domani. Oltre 200 bancarelle, spettacoli itineranti e di falconeria rallegreranno i numerosi visitatori, che come ogni anno si riverseranno nella frazione per partecipare ad una delle fiere più belle e sentite del territorio. Le bancarelle saranno dislocate nel centro storico e nel primo tratto di viale Settembre, quello subito dopo la rotatoria della Centrale.

È la prima volta dopo il nuovo assetto della fiera di San Marco voluto dall’amministrazione a 5 Stelle che non ci sono state polemiche sulla collocazione dei banchi in viale XX Settembre. Quest’anno nessuno ha trovato da ridire sul percorso della fiera, a differenza delle scorse edizioni che erano state contrassegnate da infiammate discussioni sulla dislocazione dei banchi fuori dallo storico tracciato.

Non solo bancarelle per la festa patronale, l’amministrazione comunale ha deciso di rendere la fiera più piacevole affidando ad un’associazione di realizzare intrattenimento vario con trampolieri, uno spettacolo frontale di giocoleria, duelli di spade, acrobatica e pantomima, ma anche animazione e uno show con quattro performer. E poi ci saranno i tanti rapaci dell’associazione ‘Il Falconiere del Granducato di Toscana’, che come sempre saranno esposti al parco del Partigiano di via Marina.

Oltre alla fiera domani Avenza sarà invasa dal caratteristico odore delle torte di riso, un dolce che accompagna ogni edizione del 25 aprile e che come sempre vede una vera e propria gara a chi sforna il miglior dolce tipico della festa. Per i a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione dalle 5 alle 23 di venerdì sarà istituito il divieto di transito e sosta nelle strade della frazione e nel centro storico previsto da un’ordinanza.