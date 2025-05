Turni di lavoro e contratto, rivolta all’Asmiu

Massa, 31 maggio 2025 – I dipendenti di Asmiu sono sul piede di guerra. Disorganizzazone nei turni di lavoro, rinnovo dell’accordo di secondo livello, ritardi sull’inquadramento del personale: sono solo alcune delle problematiche che hanno indotto i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Asmiu a scrivere un documento al sindaco Francesco Persiani e, per conoscenza, all’assessore Roberto Acerbo e al dirigente Bruno Tarabella.

“Vogliamo – dicono – rappresentare le difficoltà che incontriamo nel lavoro e nel confronto con la dirigenza aziendale”. Sotto accusa l’amministratrice unica Sabrina Boghetti. La rappresentanza sindacale chiede un intervento immediato del sindaco “per sanare i ritardi e le problematiche, diversamente agiremo nelle sedi opportune per rimuovere gli atteggiamenti antisindacali che riscontriamo”.

“Oltre a dover quotidianamente confrontarci con le lamentele della cittadinanza per i disservizi – scrivono i sindacalisti – anche quando, con l’interesse che ci lega al miglioramento del lavoro e della sua organizzazione, cerchiamo di instaurare un dialogo costruttivo con l’ammministratrice unica, troviamo costantemente la non volontà di un confronto proficuo. Da mesi subiamo problemi per l’organizzazione dei turni di lavoro, gli orari vengono in continuazione modificati, non esistono turnazioni stabili almeno mensili, cosa che penalizza spesso la vita privata dei dipendenti”.

“Nonostante da mesi come rappresentanti sindacali si chieda un confronto per il rinnovo dell’accordo di secondo livello, a fronte delle molteplici riunioni, ogni volta non riusciamo a definire un passo avanti nella trattativa, spesso per scusanti inaccettabili, tipo la non autonomia riferita dalla stessa amministratrice unica. Abbiamo cercato anche un accordo per sanare i ritardi sull’inquadramento del personale, ritardi che per le mansioni svolte potrebbero causare una serie di cause legali che metterebbero l’azienda di fronte a esborsi importanti, ma anche qui nessuna risposta, anzi continue scuse per prendere tempo. Vorremmo inoltre segnalare che all’Asmiu non è ancora stato pubblicato l’organigramma aziendale così come previsto e richiesto dalle normative contrattuali”.

