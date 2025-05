Rifiuti, maxi pulizia. Raccolti 400 chili. Volontari in campo insieme ai detenuti

Hanno invaso letteralmente l’arenile, ritrovandosi sabato mattina al Bagno Rap a Marina di Massa, i quasi sessanta volontari che si sono dati da fare per rimuovere plastiche, cicche, spazzatura e altri ingombranti tramite l’iniziativa “Pulizia ambientale Plastic Free - Clean Up“. Quella che è andata in scena è stata a tutti gli effetti l’iniziativa ’pilota’ della bella stagione targata Plastic Free Odv onlus, capitanata per l’area apuana da Daniele D’Alessandro e Sara Quintavalle. Il tutto in collaborazione con Asmiu – che ha collaborato per il successivo ritiro del materiale raccolto – e con il progetto “Seconda Chance“ della Casa di Reclusione di Massa. Era infatti presente una folta rappresentanza di detenuti che si è data molto da fare per la pulizia dello spazio pubblico insieme ai molti che hanno aderito all’iniziativa. Il Comune di Massa, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ambientale e tutela del territorio, ha concesso il patrocinio all’evento.

"E’ stato davvero un bel successo, grandissima l’adesione – ha commentato Daniele D’Alessandro per l’associazione Plastic Free Odv onlus – Era presente insieme a noi sabato mattina l’assessore comunale Roberto Acerbo, così come la direttrice del carcere Antonella Venturi. I detenuti che si sono dati da fare insieme a noi sono stati in tutto 28 e i volontari altri 30. Quindi abbiamo sfiorato quota sessanta aderenti all’appuntamento di pulizia ambientale. C’erano bambini con le famiglie, residenti e visitatori". Insomma, buona la prima. Massiccia è risultata la mole di rifiuti che sono stati ramazzati: guanti, sacchi, rastrelli e pinze telescopiche l’hanno fatta da padroni sabato mattina.

"In tutto infatti sono stati riempiti ben 45 sacchi – ha precisato D’Alessandro – Qualcosa come 400 chili di materiale che così è stato tolto dal litorale. Rifiuti, plastiche e purtroppo anche qualche ingombrante". Il gruppo, partito dalla zona della spiaggia libera, è andato verso il Pontile e poi verso nord, dunque Carrara e zone limitrofe. Un debutto coi fiocchi, in attesa di altre iniziative a tema.

Irene Carlotta Cicora