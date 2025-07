Cantieri in via Dell’Amico. I divieti

Attenzione ai divieti per il rifacimento dei marciapiedi in via Dell’Amico. Proseguono i lavori di riqualificazione della città. E così dalle 18 del 5 luglio alle 20 del 31 luglio è stato istituito un divieto di sosta ambo i lati con rimozione e un restringimento della carreggiata stradale per tutti i veicoli in via Dell’Amico. Un divieto riguarda anche il transito pedonale sul marciapiede. I lavori non interessano contemporaneamente i marciapiedi sui due lati della strada e sarà sempre garantito l’accesso alle abitazioni. E sempre in via Dell’Amico dalle 8,30 alle 18, dal 6 al 31 luglio, è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, divieto che sarà disposto per un giorno a settimana per 4 ore massime giornaliere. L’ordinanza dispone anche dalle 18 del 5 luglio alle 20 del 31 luglio un divieto di transito corsia lato monti direzione Sarzana Massa per tutti i veicoli in via San Francesco, nel tratto compreso tra via Verdi e via Dell’Amico. Tutti i veicoli che percorreranno via San Francesco direzione Massa Sarzana, giunti all’intersezione con via Verdi, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra nella stessa via Verdi. I veicoli della ditta incaricata dei lavori sono autorizzati a transitare in uscita da via Dell’Amico in senso contrario al consentito, immettendosi nel tratto di via San Francesco interdetto per poi proseguire in via San Francesco direzione Massa con l’ausilio di un moviere. Le ordinanze con orari e giorni di divieto sono disponibili sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it