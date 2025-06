Fontane ancora chiuse. Ennesimo appello di Italia Nostra

"Ormai da mesi la ’città dell’acqua’ soffre della mancanza di questo elemento vitale, in particolare per la chiusura di tre sorgenti storiche: la fontanella dell’Evam, quella di Canevara e la fontana Cristallo della Rocca. Tutto questo avviene proprio all’inizio della bella stagione che per di più, secondo le previsioni, dovrebbe risultare molto calda". Sul problema delle fontane chiuse torna alla carica la sezione di Massa e Montignoso di Italia Nostra. "Questa grave situazione – scrive in una nota il presidente Bruno Giampaoli – risulta già denunciata pubblicamente da molti cittadini, associazioni e anche consiglieri comunali, con interventi e richieste di informazioni e di ripristino dell’erogazione dell’acqua, senza ottenere alcuna risposta". Ricordiamo che le fontane a Massa sono una sorta di vanto e ormai di istituzione. Chi non si è mai fermato a Canevara, alla Rocca o a San Carlo a bere o a prendere l’acqua? Un’abitudine cara ai massesi, dettata anche dalla bontà delle acque del suo territorio, ma anche ai turisti e a quanti, ogni anno sempre di più, frequentano le nostre montagne. Giampaoli si rivolge al sindaco Persiani: "Anche a nome di tanti cittadini – afferma il presidente di Italia Nostra – formulo nuovamente la richiesta di chiarimenti sulla situazione attuale con le indicazioni sui tempi necessari a far riattivare queste nostre fontane storiche importanti per la vita e la salute. Anche perchè l’acqua non manca, come risulta dalla sorgente Cristallo dei Tecchioni in località Cirimea, a un centinaio di metri dal girone del Biancolino, dove risulta molto carica d’acqua. Quello che manca è la volontà di distribuirla ai cittadini".

Nei mesi scorsi erano intervenuti con analoghe richieste il presidente dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola, Vincenzo Ozioso, gli abitanti di Canevara, che chiedevano lumi in particolare sulla fontana della ’Levata del governo’ lungo via Bassa Tambura e su quelle, poco distanti, ai Prati della Ciocca adiacenti allo stabilimento di Evam. Domande poste a più riprese anche dai partiti e in particolare dal Movimento 5 Stelle, che ha lanciato anche una raccolta di firme sottoscritta da 800 cittadini.