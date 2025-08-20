Rinviato lo show di Mercadini per il maltempo

Salta a causa del maltempo lo spettacolo ‘Moby Dick’ di Roberto Mercadini (nella foto) che doveva andare in scena stasera alle 21 nel giardino di Casa Pellini. La decisione è stata presa a seguito dell’allerta gialla emessa dal Centro funzionale della Regione Toscana per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e per temporali forti. La nuova data verrà comunicata nei prossimi giorni.

Ma la rassegna ‘Parole in libertà sotto la Torre’ prosegue domani alla stessa ora con Arianna Porcelli Safonov con il monologo Alimentire. Si tratta del nuovo progetto di Arianna Porcelli Safonov dedicato al grosso guaio in cui si trova oggi l’alimentazione, quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che un cittadino possa mostrare in pubblico. C’è la frustrazione di non saperne abbastanza, la certezza che verremo umiliati dallo chef semidio e dalla sua carta che non si chiama più menù ma carta, appunto e che ha la stessa giovialità di un saggio di chimica nucleare, ma costa di più. C’è l’ansia delle centomila intolleranze alimentari, c’è la sofisticazione di qualsiasi ingrediente per renderlo più tecnologico, più performante, più costoso e tossico. C’è la corsa furiosa ai corsi per sommelier per sapere tutto di vino, c’è la mediocrità di non sapere niente di pane, un alimento troppo povero per essere studiato. C’è l’inferno delle diete, quello dei buffet, c’è l’eccesso di produzione, la carenza di approvvigionamento, l’ignoranza a tavola, il disagio in cucina, l’assurdo in tv, la menzogna del marketing e, se non bastasse, il conto coi tre euro di coperto.