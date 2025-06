Rigenerazione urbana. Progetti per i borghi. La cultura messa al centro

Importante evento venerdì scorso nella sala conferenze del Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. C’erano amministratori, dirigenti di enti e associazioni locali, regionali e nazionali per presentare i ’Progetti di rigenerazione delle comunità’ sotto l’egida del Gal Lunigiana attraverso il quale sono stati seguiti e finanziati. Progetti afferenti alla ’Priorità 6’: ’Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali’, nell’ambito della Focus Area GB ’Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali’.

Molti i sindaci presenti, iniziando da Antonio Moriconi primo cittadino di Fosdinovo. A introdurre i lavori Roberto Galassi, presidente del Gal Lunigiana, presente anche Nino Folegnani direttore dell’ente. Si sono succeduti Carola Baruzzo, presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza, il vicesindaco di Aulla Roberto Cipriani, Gianluigi Giannetti sindaco di Fivizzano, Clara Cavellini vicesindaca di Pontremoli, Annalisa Folloni sindaca di Filattiera, Giovanni Guastalli sindaco di Bagnone e Fausto Giovannelli presidente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

I progetti di comunità finanziati dal Gal Lunigiana con il PSR Toscana 2014-2022 Misura 19.2 ’Progetti di Rigenerazione delle Comunità’, sottoazione B, sono 5: ’Insieme, salute e benessere nei nostri Borghi’ presentato dal Comune di Fivizzano per conto di 8 partner (focus su ’Comunità di rigenerazione territoriale’; ’I nostri borghi: villaggi turistici naturali’ con capofila il Comune di Pontremoli che con altri 5 partner si è focalizzato su ’Comunità del turismo rurale’; ’Amor di campanile - Albiano Magra, identità e memoria’ presentato dal Comune di Aulla insieme ad altri 5 partner su ’Comunità dell’identità e della memoria’; ’RIDMIL Reti e Intrecci di Memorie in Lunigiana’ in riferimento al tematismo ’Comunità dell’identità e della memoria’ con capofila l’Associazione Museo Audiovisivo della Resistenza il quale ha presentato domanda di aiuto con altri 5 partner; ’La Comunità Lunigianese del Turismo Lento: Luni-turismo’ presentato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, capofila per conto di altri 4, in riferimento a ’Comunità del turismo rurale’.

Progetti la cui realizzazione è condivisa da gruppi di beneficiari locali che potranno avere un ruolo strategico nella creazione di economie di scala e servizi collettivi nei settori economici e socio-culturali.

