Un piano per il turismo. Avviato il percorso per lo sviluppo delle strutture ricettive

Il futuro del turismo di Montignoso ha acceso i motori con l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Attuativo per lo sviluppo delle strutture ricettive votato nell’ultimo consiglio comunale pochi giorni fa. Un piano che prevede anche adeguamenti al Piano Operativo e al Piano Strutturale, oltre all’avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica. La pratica passata in consiglio è dunque il primo passo di un percorso per la pianificazione e lo sviluppo del settore turistico-ricettivo del territorio. Un passo che, assicura l’amministrazione, sarà condiviso con operatori, cittadini e istituzioni. Obiettivo principale è "rafforzare il settore turistico locale attraverso un’offerta più diversificata e innovativa, superando la tradizionale monofunzione balneare e aprendo nuove prospettive per il turismo collinare e montano". Con un’attenzione particolare alle richieste di ampliamento delle strutture esistenti e alla creazione di nuove realtà ricettive.

"Abbiamo ricevuto varie manifestazioni di interesse per nuovi investimenti e ampliamenti nel settore turistico-ricettivo, un segnale chiaro della volontà di crescita e sviluppo – afferma la consigliera Eleonora Petracci –. C’è una forte attenzione verso le strutture esistenti che vogliono migliorarsi e verso nuove tipologie di ospitalità, come ad esempio i glamping, che possono valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Il nostro obiettivo è costruire un’offerta turistica più ampia e sostenibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno". Una delle finalità del piano, spiega Petracci, sarà quella di incentivare recuperi di strutture o nuovi progetti nelle zone collinari e montane, con proposte turistiche adatte al contesto naturale e paesaggistico.

"È fondamentale garantire uno sviluppo equilibrato, che tenga conto delle necessità del territorio e delle opportunità che possono derivare da un turismo innovativo e rispettoso dell’ambiente. Tutto questo è in linea con il lavoro che sta facendo l’ambito turistico Riviera Apuana, di cui il Comune fa parte, nel sostenere e promuovere attività che possano valorizzare l’entroterra e la collina per diversificare l’offerta turistica".

Il Piano dovrà recepire le disposizioni del recente Codice del Turismo, che impone l’adeguamento della normativa relativa alle strutture extra-alberghiere. Il traguardo è nella creazione di un sistema di ospitalità diffusa che, oltre ad hotel e strutture tradizionali, possa includere anche nuove formule di accoglienza come agriturismi, agricampeggi e soluzioni eco-sostenibili, rispondendo alle nuove tendenze del turismo esperienziale. Si punta dunque a un approccio integrato, che valorizzi le strutture ricettive esistenti, promuova nuovi modelli di gestione innovativi e investa su una rete che coniughi mare, collina e montagna per un turismo che non si esaurisca nella stagione estiva ma crei nuove opportunità economiche per il territorio e rafforzi il legame con il patrimonio paesaggistico e culturale di Montignoso. La riqualificazione delle strutture esistenti sarà accompagnata da un’attenta pianificazione che tenga conto della necessità di migliorare i servizi, potenziare le infrastrutture e incentivare progetti di sviluppo turistico compatibili con l’identità del territorio.