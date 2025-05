Villecchia si rifà il look: "Nuove pavimentazioni e opere accessorie"

Riqualificare i borghi, riportarli all’antico splendore e renderli luoghi vivibili. Un gesto concreto verso la bellezza e la sua salvaguardia: secondo un chiaro indirizzo programmatico, il Comune di Tresana ha infatti molto investito nella realizzazione di progetti cantierabili che potessero portare alla riqualificazione dei suoi caratteristici centri storici.

Dopo Corneda, riqualificata quale area mercatale e Tassonarla, per la quale a breve inizieranno i lavori, è il turno di Villecchia: un borgo che si trova nell’alta valle del torrente Osca, posto su una collina soleggiata da dove si domina tutta la vallata con Villa appena sotto a Pera, Ortigaro e Camporella di fronte. Completamente immerso nel verde, Villecchia segue l’andamento della collina su cui si stende, sviluppandosi verticalmente tra case rigorosamente in pietra e passaggi voltati.

"Nel 2023 abbiamo lavorato alla redazione di un progetto esecutivo per la riqualificazione del borgo di Villecchia - sottolinea il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini -. Senza questo strumento sarebbe stato impossibile sperare in un finanziamento. Oggi condivido con i miei collaboratori e i tecnici la gioia per questo risultato. Inoltre la popolazione locale e le associazioni hanno dato un grande contributo organizzando alcune iniziative culturali".

Il contributo straordinario arrivato dalla Regione Toscana ammonta a circa 302.000 euro e sarà interamente impiegato per la pavimentazione e le opere accessorie. Gli obiettivi in ambito turistico da traguardare sono al centro. "Questo investimento determinerà anche una valorizzazione degli immobili del borgo con una ricaduta paesaggistica e culturale di grande rilievo per Villecchia e per il nostro Comune – conclude infine il primo cittadino di Tresana – L’attrattività e la competitività del territorio sono fondamentali per il suo rilancio turistico".