Il decoro in mano ai cittadini. Un patto con i residenti. La soluzione dei dem

Un patto di collaborazione con i cittadini per tenere pulita la città e per rimediare al disastro del decoro urbano. E’ l’idea del Pd Carrara centro e Paesi a monte che nel corso dell’ultima riunone congiunta ha esaminato proposte da suggerire all’amministrazione, per mettere a fuoco i problemi che sono caratteristica tipica di questi luoghi e ricercarne le soluzioni. Così è stato pensato in primol luogo di istituire sia una figura di riferimento che una struttura operativa dedicata a cui proporre progetti e idee da sviluppare per meglio venire incontro alle esigenze della popolazione.

"Tutto questo – si legge in una nota di via Groppini – per concordare interventi da mettere in campo. Come prima necessità, si pensa alla manutenzione delle strade che, per la conformazione instabile dei terreni e per gli eventi atmosferici estremi ormai divenuti abituali, sono soggette a rischi di frane se non mantenute in buono stato. Una proposta che potrebbe essere rapidamente attuabile riguarda il coinvolgimento dei cittadini a cui fornire mezzi e attrezzi, attraverso patti di collaborazione, per gli interventi rapidi in tema di piccole manutenzioni alle strade, alle piazze, luoghi che da sempre esprimono convivialità, alle caratteristiche fontane, che sono elementi unici per tradizioni e arte, oltre alla cura delle chiesette e dei caratteristici vicoli".

Il Pd ha pensato anche a soluzioni per rivitalizzare il centro e richiamare i giovani a vivere nella parte antica della città: "Si ritiene molto importante progettare e attuare infrastrutture che rendano agevole raggiungerli e che offrano servizi essenziali in modo da incentivare i giovani a tornare ad abitare le case, attualmente sfitte, e che sono già ora offerte a prezzi inferiori a quelle di altre località del Comune. La richiesta di interventi a Consorzio Toscana 1 e Retiambiente Carrara, ciascuna per le proprie competenze, risulterebbe utile a tenere puliti ed efficienti sia i ruscelli che le zone di raccolta differenziata rifiuti urbani. Anche le Pro Loco potrebbero avere un ruolo di rilievo soprattutto nell’organizzazione di feste ed eventi culturali. Tutto ciò andrebbe a rinnovare l’interesse verso questi luoghi che sono ancora ricercati per la vita a misura d’uomo che offrono e che, se sufficientemente valorizzati, potrebbero diventare luoghi ambiti in cui sia piacevole vivere.