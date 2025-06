Ricortola, spiaggia deturpata. Zaccagna: “Legname e rifiuti, una situazione inaccettabile”

Marina di Massa, 15 giugno 2025 – “Come consigliere comunale e come residente della zona, sento il dovere di denunciare pubblicamente la situazione inaccettabile in cui versa il litorale di Ricortola”. Comincia così la nota di denuncia di Ivo Zaccagna, consigliere di opposizione di ’Massa è un’altra cosa’ riguardo a un tratto di costa che dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza del nostro territorio. “Oggi questa zona è completamente trascurata – sottolinea Zaccagna –. Tronchi, rifiuti plastici, legni e detriti vari coprono interamente tratti di spiaggia, deturpando un’area che dovrebbe essere valorizzata e tutelata con continuità. Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma a un problema che si ripresenta ciclicamente a causa della totale assenza di una strategia di manutenzione ordinaria. Ogni anno ci si limita a interventi tardivi e parziali, spesso improvvisati a ridosso dell’estate (quest’anno neppure questi). È un approccio superficiale, che dimostra la mancanza di una visione complessiva sulla gestione del nostro litorale”.

“Ricortola non può più essere considerata una zona di serie B : continua il consigliere –. È un’area vissuta dai residenti e scelta da migliaia di turisti che da anni tornano con continuità, portando valore economico e sociale alla nostra comunità. A loro, oggi, dobbiamo risposte concrete. Mi sento anche in dovere di esprimere il massimo rispetto e sostegno agli operatori economici della zona di tutte le categorie che animano questa parte di città. Stanno facendo il massimo per mantenere alto il prestigio e l’attrattiva della zona spesso impegnando forze e risorse proprie. Ma non possono continuare da soli. È compito dell’ente pubblico garantire loro condizioni dignitose per lavorare e per accogliere al meglio chi sceglie di venire qui. Per questo, chiedo con forza che l’amministrazione comunale intervenga subito. Servono risorse dedicate, un piano di pulizia programmato e costante, e una presenza più attiva sul territorio. Non basta più ’fare il giro’ a inizio stagione: serve una gestione seria e continuativa, all’altezza del valore strategico che Ricortola rappresenta”.

Zaccagna porterà la richiesta all’interno delle sedi istituzionali competenti, ma nel frattempo “ritengo giusto – spiega – parlare apertamente anche con i cittadini: Ricortola merita di più, Massa merita di più. Merita rispetto, cura, presenza. È il momento delle azioni da parte di chi ha responsabilità politiche e amministrative”.