Quattro ristoranti a Carrara. La sfida si farà Parla la delibera

Carrara, 14 marzo 2024 – È ufficiale: il format ‘Quattro ristoranti’ condotto dallo chef Alessandro Borghese alla fine del mese girerà una puntata a Carrara. Di ieri la delibera di giunta che concede il patrocinio alla casa di produzione Banijay Italia, la società che produce anche la trasmissione ‘Quattro ristoranti’ di Tv8.

Nello specifico la Banijay Italia ha chiesto al Comune di collaborare per quanto concerne "occupazione di suolo pubblico, Ztl, parcheggi, pattuglia dei vigili urbani durante le riprese, location pubblica per riprese di interni, richiesta e posizionamento cartelli e altre eventuali necessità". "Preso atto che il programma televisivo verrà trasmesso su una rete nazionale, e che prevede nei primi minuti una descrizione della città, cartolina culturale e turistica del territorio per i cittadini e i telespettatori – si legge nella delibera di giunta che cita con un omissis la trasmissione, anche se non è difficile intuire che si tratta del programma di successo condotto da Borghese –, considerato altresì che l’intera puntata del programma televisivo sarà svolta interamente nel Comune di Carrara, l’amministrazione comunale collaborerà all’iniziativa attraverso il supporto del settore cultura e turismo, lavori pubblici, ambiente e polizia locale".

Il Comune metterà al servizio di chef Alessandro Borghese anche le jeep comunali, nel caso la produzione decidesse di registrare alcune parti della puntata alle cave. Da oggi scatta dunque la caccia ai quattro ristoranti che saranno i protagonisti della puntata in salsa apuana. Come abbiamo scritto più volte alcuni cittadini riferiscono di aver visto strani movimenti da Venanzio a Colonnata, da Ometto a Bedizzano, all’osteria Vittorio di via del Cavatore, alla Capinera di via Ulivi e all’osteria La Piazza sotto i portici di piazza Alberica. Ma con l’ufficialità della presenza delle troupe in città non sarà difficile capire chi sarà in gara per essere il migliore ristorante di Carrara e il rappresentante televisivo della cucina tipica del territorio.

Alessandra Poggi