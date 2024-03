“4 ristoranti” a Carrara, è già mania. E’ partita la caccia ai locali scelti in gara

Carrara, 6 marzo 2024 – È partita la caccia ai quattro locali che saranno i protagonisti del format ‘4 ristoranti’ di Tv8 condotto dallo chef Alessandro Borghese. In città e sui social non si parla d’altro, tra chi ha rinunciato, chi lamenta di non essere stato contattato e chi millanta di essere il protagonista. Al contrario i veri protagonisti seguono in silenzio tutto il clamore social. Una cosa è certa le telecamere del programma saranno in città i primi di aprile per decretare chi, dei quattro ristornati apuani sarà il migliore. Una vera e propria ‘febbre da 4 ristoranti’ che sta suscitando la curiosità di tutto il mondo della ristorazione e non solo.

Top secret i nomi dei ristoratori protagonisti visto che si tratta di uno dei format più seguiti e con regole severe. Eppure strani movimenti sono stati registrati da Venanzio a Colonnata, all’osteria Vittorio di via del Cavatore, alla Capinera di via Ulivi e all’osteria La Piazza sotto i portici di piazza Alberica. La puntata sarà interamente dedicata a Carrara e ai suoi prodotti tipici. Qualcuno sperava che la trasmissione includesse anche qualche ristorante di Massa, ma la produzione ha scelto che ad essere protagonista sarà solo la cucina carrarese. Parliamo di cucina tipica, non di piatti stellati o ricette da nouvelle cuisine.

Un primo piano sulla città che se giocato bene oltre al pezzo del New York Times come Carrara unica tappa italiana da visitare in questo 2024 potrebbe trasformarsi in una miniera d’oro. Per cantare vittoria però è ancora troppo presto: i ristoranti contattati (molto più di quattro) sono ancora sotto ‘sorveglianza’, nel senso che è ancora in corso una selezione per trovare i quattro che saranno i protagonisti finali di questa puntata in salsa apuana.