Quattro Ristoranti di Borghese, si pensa a una puntata a Carrara, le ultime

Carrara, 3 marzo 2024 – La produzione di Quattro Ristoranti non si ferma mai. Il fortunatissimo format che vede in gara quattro locali di una stessa zona, con puntate ambientate un po’ in tutta Italia continua a mietere successi, consensi e ascolti. Tante stagioni e tanti locali visitati con il conduttore ormai conosciutissimo.

Lo chef Alessandro Borghese è al top della popolarità. E ora potrebbe tornare in Toscana per una nuova puntata, che stavolta dovrebbe interessare la provincia di Massa Carrara. E Carrara in particolare, con almeno un paio di locali, uno in città e uno a Avenza. La produzione sta sondando il terreno contattando i locali.

Bocche cucite sui nomi papabili, anche se sembra che vengano presi in considerazione i più popolari, quelli con le migliori recensioni. La sfida dunque è aperta. Come è avvenuto un po’ ovunque, ci sono ristoratori che declinano l’offerta ma che vengono contattati mentre altri che vorrebbero partecipare non vengono presi in considerazione.

In questi anni Quattro Ristoranti ha girato puntate in Toscana in più occasioni. Da Livorno a Arezzo, i protagonisti sono stati molti. Adesso la zona apuana. L’interesse e la curiosità è molta, nelle prossime settimane potremmo saperne di più.