Borghese cerca chef per la trasmissione ’4 ristoranti’ in salsa apuana

Il format ‘4 Ristoranti’ condotto da Alessandro Borghese (nella foto) sta cercando locali per una puntata tutta in salsa apuana. In questi giorni diversi ristoranti dal mare ai monti sono stati contattati dalla produzione per capire se sono disposti a gareggiare nella trasmissione inonda su Tv8. Nel mondo della ristorazione non si sta parlando d’altro ed è caccia ai ristoranti che sono stati contattati. Qualcuno ha rifiutato, altri ci stanno pensando, altri ancora avrebbero voluto essere contatti e invece sono stati esclusi a prescindere. Chi ci sta pensando avrà tempo fino alla fine del mese per decidere se partecipare o meno. Prima di arrivare alla scelta definitiva dei quattro ristoranti da portare in gara la produzione dovrà fare una cernita, e lo si intuisce dal fatto che i locali contattati sono ben più di quattro.

E così dopo la puntata registrata a Lucca nelle scorse settimane ‘4 Ristoranti’ sta sondando il terreno per trovare i futuri protagonisti di una puntata interamente girate sotto le Apuane. Alcuni nomi di ristoranti contattati sono già emersi, ma nessuno vuol parlare perché in caso di firma del contratto potrebbero esserci penali pesanti per aver violato particolari del format. Ma non è difficile intuire di quali ristoranti si tratti. Secondo i bene informati si parla di locali noti e con votazioni eccellenti sui social e sui siti dedicati alla ristorazione, e che vanno appunto dai monti al mare, con una tappa a Carrara centro e una ad Avenza. Qualcuno ha deciso di non partecipare, nonostante i piatti eccellenti, forse perché non se la sentiva di parlare ‘male dei colleghi’, mentre tanti altri ristoranti che aspiravano a diventare protagonisti della trasmissione di Borghese non sono stati contattati. Anche se non è detto. La produzione al momento sta solo tastando il terreno e non è detto che possa ancora contattate qualche illustre escluso entro la fine di marzo. Certo è che Borghese nei prossimi mesi sarà in città per decretare quale dei quattro ristoranti apuani sia il migliore.

Alessandra Poggi