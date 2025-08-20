"Proveremo a andare oltre l’obiettivo salvezza"

Marco Bleve è stato sicuramente il migliore in campo tra gli azzurri al Bluenergy Stadium e non a caso è stato scelto dalla società marmifera per presentarsi ai microfoni nel post gara. Il portierone leccese ha preferito farsi scivolare addosso le lodi ricevute dividendole coi compagni di squadra. "Devo anche tanto a loro – ha esternato – perché è da due anni e mezzo che lavoriamo insieme e si è creato un bellissimo feeling. Stessa cosa col mister le cui idee capiamo e assimiliamo subito. Davanti avevamo una squadra molto forte, molto fisica. Abbiamo fatto quello che potevamo, in alcune occasioni si poteva anche fare meglio ma torniamo a casa con la consapevolezza di aver fornito una buona prestazione. Abbiamo tenuto testa a una squadra di Serie A, vendendo cara la pelle in uno stadio prestigioso: deve servirci per comprendere, ancor di più, quali sono le nostre potenzialità". Bleve ha allargato l’orizzonte andando oltre la Coppa Italia e guardando alla stagione di serie B che sta per iniziare. "Sinceramente l’anno scorso siamo partiti con l’idea di salvarci e siamo arrivati a quattro punti dalla zona play off perché la classifica è rimasta molto corta. L’obiettivo rimarrà la salvezza anche se la nostra ambizione e la mentalità che ci ha trasmesso il mister ci porteranno indubbiamente a cercare di spingerci oltre i nostri limiti. Penso sia normale che ogni anno si cerchi di fare qualcosa in più ma bisogna anche tenere conto dei molti ragazzi nuovi che devono integrarsi. Contro l’Udinese la maggior parte di loro ha fatto bene, siamo contenti. Sono ragazzi perbene che si sono calati subito benissimo in questo gruppo. Parlo anche di Abiuso, l’ultimo arrivato: aveva solo tre allenamenti con noi e ha fatto una partita come fosse qui da tre anni. Il nostro è un gruppo unito che lavora ogni giorno con grande dedizione e tanta voglia di migliorarsi. Potrà servire del tempo per un’integrazione totale dal punto di vista tattico dei nuovi ma sono tutti calciatori giovani e di qualità, ci aiuteranno in questa lunga stagione".

Gianluca Bondielli