Jolo, il sogno Promozione. Tutti convocati a Firenze

"Dovremmo provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Siamo arrivato fino a qua e vogliamo vincere. Sarà difficilissimo, ci siamo già affrontati l’anno scorso: sappiamo che i nostri avversari sono molto bravi. Dovremo fare l’ultimo sforzo rimanendo coesi e uniti, concentrati dal primo minuto". E’ il presidente Gianrico Antoni a suonare la carica in vista di quella che per lo Jolo è indubbiamente la "partita dell’anno": gli uomini di coach Ambrosio si giocheranno il salto diretto in Promozione nella finalissima dei playoff di Prima Categoria domani al Bozzi di Firenze. L’avversario sarà il Barberino Tavarnelle. Una formazione che ha chiuso il girone E al secondo posto, con il miglior attacco del raggruppamento: 75 i gol segnati, ben trenta in più del Rosco Reggello che si è laureato campione. Ben tre i giocatori nella "top ten" dei marcatori della "regular season", per il sodalizio fiorentino: Davide Ghelli (laureatosi capocannoniere con 23 reti) Cosimo Bellosi (12 gol) ed Edoardo Morina (10). E poi c’è il doppio precedente della scorsa annata, come ricordato da Antoni, quando entrambe le compagini erano nel girone C della Prima Categoria 2023/24: lo Jolo alla fine si piazzò meglio dei rivali chiudendo in seconda posizione, ma il Barberino vinse 2-0 all’andata e strappò un pari a reti bianche al ritorno. Si prospetta quindi uno scontro apertissimo: gara secca, supplementari in caso di parità oltre i tempi regolamentari e calci di rigore qualora la situazione non dovesse sbloccarsi. La dirigenza ha chiamato a raccolta i tifosi, da Iolo al capoluogo della Toscana: la società ha invitato i sostenitori anche alla festa che si terrà alle 18:30 al campo, dopo il match, a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Un momento conviviale con musica, perché comunque andrà sarà un successo anche solo per il cammino sin qui percorso che ha indubbiamente cementato il gruppo ed il senso d’appartenenza. Poi certo, al netto dei discorsi, decoubertiniani, l’obiettivo è ovviamente quello di vincere: fra lo Jolo e la Promozione 2025/26 c’è un’ultima partita e festeggiare da vincitori avrebbe indubbiamente un altro sapore.

Giovanni Fiorentino