Protesta di via Baracchini. La richiesta dei residenti: “Incontro con i due Comuni”

Massa, 14 settembre 2025 – Cresce la protesta dei cittadini di via Baracchini, preoccupati per il costante passaggio di camion e mezzi pesanti lungo la strada che attraversa il quartiere. Rumore, vibrazioni, polveri e traffico ad alta velocità stanno mettendo a dura prova la sicurezza e la qualità della vita dei residenti, che hanno formalizzato una richiesta di chiarimenti e proposte concrete alle istituzioni. In una nota indirizzata al consigliere Daniele Tarantino e alla consigliera Dina Dell’Ertole, i cittadini chiedono innanzitutto trasparenza sulle autorizzazioni concesse al centro container presente nella zona: vogliono sapere quali permessi siano stati rilasciati, quali limiti di traffico siano previsti e se esistano vincoli ambientali e urbanistici da rispettare.

Accanto a questa richiesta, i residenti avanzano anche una proposta alternativa di viabilità: deviare il traffico pesante attraverso l’area del fosso Lavello, in direzione della zona industriale lato Carrara, ritenuta più idonea ad accogliere i flussi di mezzi pesanti. Il tema si collega direttamente alla proposta del collegamento della strada con la zona industriale, portata avanti dal consigliere Carioli, che da tempo lavora sul dossier viabilità e che ha rilanciato la questione anche nell’ultima commissione. Secondo i promotori, l’infrastruttura permetterebbe di creare un percorso alternativo per i camion, alleggerendo così la pressione su via Baracchini e riportando il traffico pesante verso aree produttive e logistiche più idonee.

A margine dell’iniziativa, il consigliere Tarantino ha dichiarato: “Nelle scorse ore abbiamo inviato le richieste che ci sono state fatte dai cittadini. Il tema è concreto e urgente, e intendiamo seguirlo passo dopo passo. In questo percorso è importante anche il lavoro portato avanti dal consigliere Carioli con la proposta per collegare via fattoria, alla zona industriale, che rappresenta un tassello fondamentale per arrivare a una soluzione di lungo periodo. Voglio ringraziare anche i colleghi Stefano Alberti, Daniela Bennati, Giovanna Santi e Ivo Zaccagna per l’attenzione che stanno dimostrando e per la loro presenza agli incontri: è un segnale forte di condivisione politica su un tema che riguarda la vita quotidiana delle persone. Un ringraziamento va anche a tutti i cittadini che si stanno impegnando: solo insieme possiamo fare la differenza”.

Ora i cittadini chiedono la convocazione urgente di un incontro pubblico congiunto tra i Comuni di Massa e Carrara, alla presenza degli abitanti, per affrontare la questione e trovare soluzioni condivise e immediate. “Confidiamo in un rapido riscontro – concludono – e in un impegno istituzionale che tenga conto del diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sicuro e salubre”.