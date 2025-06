Un’Agorà per la salute, prevenzione sanitaria con visite specialistiche

Fivizzano (Massa Carrara), 6 giugno 2025 – Un convegno, la scoperta dei servizi socio sanitari della Lunigiana e visite mediche gratuite per la giornata ‘Agorà e Afa day’ organizzata per domani a Fivizzano dalla Società della salute Lunigiana, con la collaborazione di molte associazioni locali. Il primo appuntamento è alle 9 in piazza Medicea per una passeggiata con gli istruttori Afa Paolo Gabelloni, Giovanni junior Poleschi e Nina Krashcenko, alla scoperta dei luoghi di interesse culturale e artistico. Dalle 10, nel Museo degli Agostiniani un convegno, aperto dai saluti del sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, del presidente della Sds Roberto Valettini, di Matteo Mastrini della giunta esecutiva Sds, del presidente dell’Ordine professioni infermieristiche provinciale Luca Fialdini. L’avvio dei lavori sarà affidato a Marco Formato, direttore della Sds, poi gli interventi. Amedeo Baldi, responsabile Uf cure primarie Lunigiana e coordinatore sanitario Sds affronterà il tema della salute dei lunigianesi, Flavio Cattani (Uo formazione Asl) parlerà delle “competenze per il benessere emotivo e sociale”, la biologa e nutrizionista Irene Serradori di alimentazione e movimento, quindi ‘L’ironia. Come sottrarsi al disagio della modernità’ il tema del docente di filosofia e storia Umberto Crocetti.

Medici e infermieri durante le visite dell’Agorà della Salute che lo scorso anno si è svolta nel Comune di Mulazzo

In piazza Medicea sarà allestito il ‘Villaggio della salute’ con stand dei servizi socio sanitari della Zona SdS Lunigiana e Asl. Saranno numerosi i medici e gli infermieri al lavoro per offrire ai cittadini alcuni esami: parametri vitali (pressione e frequenza cardiaca), igiene mani con gli infermieri di famiglia dell’Asl, Blsd con i volontari della Pubblica assistenza Avis Fivizzano, controllo glicemia, trigliceridi, test di Findrisc con il medico Gianluca Rocchi, Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) con il dottor Alberto Rocchi, elettrocardiogramma con Lino Mori, consulenza nutrizionale con Sara Tonelli, ecografia tiroide e ecocolordoppler con Maurizio Muri, consulenza odontoiatrica con Prisca Tommasini. Per le visite è necessaria la prenotazione, che si può effettuare il giorno stesso, nello stand in piazza Medicea.

“L’Agorà della Salute – spiega il direttore Sds Marco Formato – rappresenta un’importante occasione di incontro e dialogo con la cittadinanza. Vogliamo avvicinare le persone ai servizi sociosanitari, far conoscere le opportunità esistenti e ascoltare i bisogni reali della comunità. Solo attraverso una relazione diretta, trasparente e partecipata possiamo costruire una sanità più accessibile, inclusiva e vicina a tutti”. “Siamo felici di ospitare l’iniziativa nel centro di Fivizzano - commenta il sindaco Gianluigi Giannetti –, si va nella direzione di avere una sanità diffusa, che arriva al cittadino e cerca di essere capillare, anche in un territorio vasto come la Lunigiana. Ringraziamo la Società della salute per l’evento, utile per tante persone che potranno sottoporsi a controlli gratuiti”. Un evento L’evento organizzato da Sds Lunigiana e Asl, in collaborazione con Lions Pontremoli-Lunigiana, Pubblica assistenza Avis Fivizzano, Gruppo storico Fivizzano, Fivizzanese asd, Proloco Fivizzano, Ordine delle professioni infermieristiche Massa Carrara, Comune di Fivizzano, Afa attività fisica adattata.