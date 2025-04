Benessere urologico nella donna, piano di prevenzione alla Gruccia

Promuovere il benessere urologico nella donna. Mobilitata la Asl Toscana Sud Est che giovedì prossimo ha promosso un’iniziativa di prevenzione all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Dalle 10 a mezzogiorno nella hall del monoblocco sarà presente uno stand con medici e infermieri che illustreranno le buone pratiche da seguire per prendersi cura di se stesse. Giocare d’anticipo mantenendo stili di vita corretti, infatti, è la carta vincente per prevenire problematiche in materia di salute e nel corso della mattina, realizzata grazie alla collaborazione con l’Unità Operativa di Urologia del Valdarno guidata dal dottor Stefano Rosadi, verrà distribuito materiale informativo ad hoc, a cominciare dal "Volantino della sfida dei 7 giorni per la salute urologica della donna". Uno scacco all’insorgere di patologie in 7 mosse che prevede tra gli altri consigli attività fisica specifica, il consumo di 8 bicchieri di acqua al giorno, almeno una mezz’ora di camminata, la messa al bando sostanze irritanti per la vescica come caffè e alcolici e la pianificazione di check-up mirati. "Prenditi cura di te stessa’ è il messaggio che vogliamo veicolare", ha spiegato Eleonora Martellini, coordinatrice infermieristica del Dh Chirurgico Multidisciplinare. "Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle persone strumenti semplici ma efficaci per prendersi cura della propria salute, partendo da piccoli gesti quotidiani". Il 24 aprile, che darà modo anche di conoscere i servizi offerti dall’Urologia di vallata, sarà il primo appuntamento di una serie. A giugno, ad esempio, è già in calendario un evento dedicato alla dermatologia e ogni step del programma è frutto di una sinergia tra professionalità specialistiche impegnate sul campo. "La prevenzione deve passare anche dal dialogo aperto con tutte le professioniste e i professionisti coinvolti - ha sottolineato la direttrice Patrizia Bobini - e siamo orgogliosi di offrire occasioni di corretta informazione e tutela alla nostra comunità".

Maria Rosa Di Termine