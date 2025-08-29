Prevenire... camminando. La Mangialonga tra cibo e visite specialistiche

Dopo un luglio poco fortunato dal punto di vista meteo (che ha costretto l’organizzazione ad annullare due volte), l’appuntamento con la Mangialonga della Prevenzione è confermato per domenica a Campocecina. Un’intera giornata dedicata al benessere che unisce trekking, buon cibo e visite specialistiche gratuite, promossa da Iapb Italia Onlus con la collaborazione di Nausicaa SpA, Croce Rossa Italiana – Comitato di Massa Carrara, Cai Carrara, Avis Carrara, Commissione medica toscana – Cai Ter, Asl Toscana Nord Ovest, Unione ciechi Massa Carrara, Pubblica assistenza Carrara, Associazione italiana sindrome fibromialgica, Anffas Carrara e Centro Audiologico “Ci Sento”.

Due i percorsi di trekking previsti: il Percorso A (grado EE) con partenza alle 7,30 da piazza Alberica con arrivo a Campocecina e della durata circa 6 ore, 1.360 m di dislivello per una distanza di 14,4 km; Il Percorso B – “Sentiero del Cuore” (grado E) partirà invece alle 8,30 da Castelpoggio con arrivo a Campocecina per una durata circa 4 ore, 805 metri di dislivello e 6 km di estensione.

Lungo il cammino sono previste tappe con degustazioni, gadget a cura di Avis e Iapb e pranzo all’arrivo. Quota di partecipazione alla Mangialonga: 10 euro (adulti e ragazzi sopra i 12 anni). È possibile partecipare solo al pranzo con un’offerta di 5 euro. Dalle 11, nell’area antistante il Rifugio Cai di Campocecina (e in spazi dedicati), si terranno screening gratuiti e attività di educazione alla prevenzione su: dermatologia, oculistica, rischio cardiovascolare, nutrizione, posturologia, allergologia e audiometria. Le visite sono gratuite ma su prenotazione, effettuabile gratuitamente e in autonomia sul sito della partecipata www.nausicaacarrara.it, dove si potranno trovare anche tutte le informazioni utili.