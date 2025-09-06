Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
MassaCarrara
Cronaca’Porto aperto sulla storia’. Nella mostra in Accademia due secoli di legame con la città
6 set 2025
ALESSANDRA POGGI
Cronaca
’Porto aperto sulla storia’. Nella mostra in Accademia due secoli di legame con la città

La kermesse sulla struttura marinella si potrà visitare in occasione di Con-Vivere . L’evento è sostenuto dalla Fondazione CrC, Autorità di sistema portuale e Fhp terminal .

Per approfondire:

Una mostra interamente dedicata al porto, alla sua storia e alla sua evoluzione. La si potrà visitare dall’11 al 14 settembre in occasione del festival Con-vivere nella biblioteca dell’Accademia di belle arti. L’esposizione intitolata ‘Porto aperto sulla storia’ racconta per immagini due secoli di storia dell’infrastruttura di Carrara e del suo legame con la città. C’è lo sguardo del passante, del turista o cittadino curioso che si affianca a quello del professionista. Una mostra che nasce dalla partecipazione diretta di una comunità che ha visto nel porto un’opportunità di crescita non solo commerciale ma anche culturale e sociale.

Lo sviluppo della zona portuale di Marina di Carrara è stato fissato in immagini grazie alla passione di fotografi e privati cittadini che ne hanno seguito la storia. Il primo pontile per il carico dei navicelli, i carriponte successivi, i depositi, i portuali, ma anche la gente comune lungo la passeggiata, sono i protagonisti di un’esposizione di fotografie e cartoline storiche concesse per l’occasione dagli archivi storici Bessi, Corsi e Michelino, da fotografi professionisti come Paolo Maggiani e dal collezionista Carlo Fanti. Attraverso i loro scatti che si affiancano e si sommano, come racconti, sarà possibile rivivere due secoli in cui la storia di Carrara, del territorio, delle sue famiglie e protagonisti si intreccia in maniera sempre più stretta con il suo porto, cambiando volto all’economia e di conseguenza alla città: plurale nelle voci, nelle storie, nelle immagini.

La mostra è sostenuta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con il patrocinio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il sostegno di Fhp Terminal Carrara. La stesura dei testi e delle didascalie sono state realizzate da Vinicia Tesconi, Pietro Marchini e Pietro Di Pierro. Una finestra importante su chi desideri conoscere e approfondire la storia del porto di Marina, sempre al centro di dibattiti.

