’Porto aperto sulla storia’. Nella mostra in Accademia due secoli di legame con la città

Una mostra interamente dedicata al porto, alla sua storia e alla sua evoluzione. La si potrà visitare dall’11 al 14 settembre in occasione del festival Con-vivere nella biblioteca dell’Accademia di belle arti. L’esposizione intitolata ‘Porto aperto sulla storia’ racconta per immagini due secoli di storia dell’infrastruttura di Carrara e del suo legame con la città. C’è lo sguardo del passante, del turista o cittadino curioso che si affianca a quello del professionista. Una mostra che nasce dalla partecipazione diretta di una comunità che ha visto nel porto un’opportunità di crescita non solo commerciale ma anche culturale e sociale.

Lo sviluppo della zona portuale di Marina di Carrara è stato fissato in immagini grazie alla passione di fotografi e privati cittadini che ne hanno seguito la storia. Il primo pontile per il carico dei navicelli, i carriponte successivi, i depositi, i portuali, ma anche la gente comune lungo la passeggiata, sono i protagonisti di un’esposizione di fotografie e cartoline storiche concesse per l’occasione dagli archivi storici Bessi, Corsi e Michelino, da fotografi professionisti come Paolo Maggiani e dal collezionista Carlo Fanti. Attraverso i loro scatti che si affiancano e si sommano, come racconti, sarà possibile rivivere due secoli in cui la storia di Carrara, del territorio, delle sue famiglie e protagonisti si intreccia in maniera sempre più stretta con il suo porto, cambiando volto all’economia e di conseguenza alla città: plurale nelle voci, nelle storie, nelle immagini.

La mostra è sostenuta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con il patrocinio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il sostegno di Fhp Terminal Carrara. La stesura dei testi e delle didascalie sono state realizzate da Vinicia Tesconi, Pietro Marchini e Pietro Di Pierro. Una finestra importante su chi desideri conoscere e approfondire la storia del porto di Marina, sempre al centro di dibattiti.