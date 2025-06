L’arte parla cinese. La mostra in centro di due orientali

Suggestiva l’inaugurazione della mostra “Riflessi del passato” di due pittori cinesi Zhao Ynan e Zhang Mingyuan che stanno esponendo le proprie opere nella galleria d’arte ’Ad astra arte’ in Piazza delle Erbe 1. Le opere rimarranno esposte nel centro espositivo del centro storico fino al 27 giugno. Un dialogo tra la pittura classica e le esperienze vissute nel presente, dove viene consolidato l’attraversamento del tempo e dello stile. Una testimonianza dell’esperienza vissuta in città da chi viene da lontano e qui trova una nuova ispirazione e nuovi stimoli alla propria arte e alla propria vena tematica e narrativa.

La mostra raccoglie una selezione delle opere più recenti, frutto di anni di lavoro, pratica, confronto e riflessione. Il titolo “Riflessi del passato” suggerisce un dialogo tra la pittura classica e la contemporaneità.

La mostra nel centro espositivo di piazza delle Erbe si articola in due nuclei fondamentali: ’Attraversare un metro e ottanta’ e ’Ritorno’. Con questo i due artisti vogliono indicare la distanza da cui si trovano dal mondo in cui dipingono. In questa sezione sono presentati in dipinti e varie tecniche autoritratti dove protagonisti sono gli stessi giovani artisti e le parti di essi in continua trasformazione. A volte si sono ritratti l’uno con l’altro, a volte si sono osservati allo specchio, altre volte hanno dovuto ricorrere alla memoria. Nessun volto è completamente fedele, ma tutti appartengono a momenti veri della nostra vita. "Perché alla fine non cerchiamo la precisione mimetica- ci spiegano i due giovani artisti orientali – ci interessa soltanto lasciare spazio all’indefinito perché forse è proprio ciò che resta in sospeso - concludono commentando i due creativi che in città hanno trovato accoglienza e spazio per l’arte – a raccontare meglio chi siamo ora".

Andrea Giromini