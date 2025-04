Passeggiata etnobotanica ad Aulla: scoperta della flora locale con Massimo Luciani

Una domenica originale, a scuola di etnobotanica, in un percorso che si snoda dal centro di Aulla, fino alla Fortezza della Brunella. Appuntamento rivolto a persone di tutte le età che amano l’osservazione della flora locale e fissato per domenica. L’uscita è promossa dal circolo arci Agogo e con la collaborazione della Pro Loco di Albiano Magra, Comune di Aulla, Fotoamatori di Tresana e vedrà Massimo Luciani, autore del libro ‘Diari di Etnobotanica’, esperto e curatore della rubrica Etnobotanica seguita da trentamila followers, nei panni di guida lungo il tragitto. Da piazza Roma, salendo per viale Rimembranza, la passeggiata proseguirà fino alla Fortezza della Brunella, coniugando bio- diversità e scoperta del paesaggio. ‘A Spasso con l’etnobotanico’ è anche un’occasione piacevole per stare assieme, tessere relazioni, alla scoperta di strade meno battute, spesso ricche di risorse ambientali ed elementi storici di pregio. Il ritrovo è alle 11.30 alla ex stazione ferroviaria di Aulla, alle 13 è previsto un pranzo al sacco. La giornata proseguirà con la visita al Fossato e al Museo di Storia Naturale della Fortezza della Brunella. "Luciani ci invita a un’osservazione originale degli elementi naturali - spiegano all’arci Agogo-. Quello organizzato dal circolo per domenica è un percorso di orientamento etnobotanico facile, selvatico, conviviale, dedicato a tutte e tutti coloro che abbiano a cuore la sostenibilità ambientale e umana del territorio. Il coinvolgimento di associazioni e istituzioni locali confermano il desiderio di essere comunità. Siamo felici della partecipazione dei Fotoamatori di Tresana col loro bagaglio di esperienze e scatti e della risposta entusiastica di Comune di Aulla e Pro Loco, gestori della Fortezza della Brunella". Info ai numeri 339 7888705 e 331 3647843.