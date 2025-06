Passeggiata ecologica: "A caccia di discariche"

Nuovo capitolo della lunga storia d’amore tra l’associazione di volontari ’Plastic Free Onlus’ e il litorale apuano. L’appuntamento è fissato per domenica alle 18, ovvero l’ora migliore per stare lontani dai colpi di calore che in questo periodo sono all’ordine del giorno. Il punto di ritrovo sarà via Arezzo 128, davanti all’ingresso del Ronchi Padel Club. L’evento ha spiccate valenze social: gli organizzatori invitano infatti a "fare video e stories taggando l’associazione su Instagram", un modo divertente e semplice per avere un ritorno live. L’iniziativa avrà una durata all’incirca di un paio d’ore.

L’associazione ’Plastic Free Onlus’, capitanata per l’area apuana da Daniele D’Alessandro e Sara Quintavalle, è ormai un punto di riferimento estivo quando si tratta di pulizia degli spazi pubblici e in particolare delle spiagge per mano dei volontari. L’iniziativa ’pilota’ della bella stagione era andata in scena lo scorso inizio maggio. Quasi sessanta volontari – con loro c’era anche una rappresentanza di detenuti del carcere di Massa che in quell’occasione si è data molto da fare – si erano dati appuntamento al Bagno Rap e da lì erano partiti armati di sacchi e guanti.

"Questa volta saremo nell’entroterra, in zona Ronchi – spiega il referente Daniele D’Alessandro – ed effettueremo una bella pulizia in una serie di strade, dove ci sono state segnalate delle discariche. Faremo lì quindi la nostra “passeggiata ecologica“ per poi spostarci verso il mare". Per informazioni contattare 347 0806938 (Daniele).

I.C.C.