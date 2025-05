Passa il Giro, modifiche ai treni. Corse cancellate e limitazioni

In occasione della decima e undicesima tappa del Giro d’Italia previste per il 20 e 21 maggio e che interesseranno il passaggio da Lucca a Pisa e da Viareggio a Castelnuovo ne’ Monti, saranno previste significative modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Aulla–Lucca. Sono necessarie per consentire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica e per garantire la sicurezza lungo il percorso interessato.

Il 20 maggio saranno cancellati i treni 19206 (Lucca 12:57 – Minucciano 14:27), 19211 (Minucciano 15:22 – Lucca 16:56) e 19210 (Lucca 15:52 – Piazza 17:11). Altri treni saranno limitati nel percorso: il 19195 (Aulla 9:34 – Lucca 11:14) sarà limitato a San Pietro a Vico, così come il 19197 (Aulla 10:46 – Lucca 12:48), il treno 19207 (Aulla 14:04 – Lucca 16:10) e il 19205 (Aulla 12:53 – Lucca 14:57), che si fermerà a Diecimo-Pescaglia.

I treni 19202 (Lucca 11:24 – Aulla 13:30), 19208 (Lucca 13:32 – Aulla 15:33) e 19214 (Lucca 17:00 – Aulla 19:01) partiranno invece da San Pietro a Vico, mentre il treno 19166 (Lucca 14:11 – Aulla 16:16) avrà origine da Diecimo-Pescaglia alle 14:45. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, saranno attivati autobus sostitutivi tra Lucca, San Pietro a Vico, Diecimo, Piazza e altre località lungo la tratta, negli stessi orari dei treni soppressi o limitati.

Il giorno successivo, 21 maggio, i treni 19205 e 19206 saranno nuovamente cancellati sull’intera tratta. I treni 19211, 18592 e 19185/86 saranno effettuati in singola composizione. Anche in questa giornata saranno attivi autobus sostitutivi: uno da Aulla (partenza ore 12:53, arrivo a Lucca alle 15:23, con fermate intermedie) e uno da Castelnuovo Garfagnana (partenza ore 13:15, arrivo a Lucca alle 15:10).

I sistemi informativi e di vendita Trenitalia sono aggiornati con le modifiche indicate: è possibile verificare gli orari e le soluzioni alternative prima di mettersi in viaggio.