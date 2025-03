Parcheggio e vie off limits. Pioggia di soldi in arrivo

Arrivano soldi per parcheggi e strade. In particolare la Regione ha finanziato la realizzazione di parcheggi stanziando a questo scopo 26,4 milioni di euro destinati a 23 Comuni toscani risultati vincitori dell’apposito bando. Il Comune di Massa ha ottenuto a questo scopo 700mila euro. "Con i fondi a sua disposizione realizzerà – affermano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli - opere attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nel centro urbano, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana. Questi ingenti finanziamenti vanno a sommarsi ai circa 18 milioni di euro che abbiamo erogato nel 2024, destinandoli a 21 Comuni toscani che hanno così potuto iniziare i lavori per realizzare i loro progetti". Il finanziamento sarà utilizzato per la riqualificazione del parcheggio di via Dorsale per complessivi 174 posti auto.

Sono invece 89 mila circa gli euro che la Provincia mette a disposizione per l’esecuzione di lavori di consolidamento della scarpata di monte in tre punti della Strada Provinciale 1 di Montignoso. Le opere, per le quali il settore tecnico dell’ente di Palazzo Ducale ha approvato il progetto affidando l’esecuzione alla Ditta Centro Legno Ambiente di Castelnuovo Garfagnana, verranno effettuati ai km 6,300, 6,600 e 7,700. La somma si è resa disponibile nel bilancio della Provincia grazie alla rimodulazione di un precedente intervento di somma urgenza, già ultimato, al km 9 della stessa strada.