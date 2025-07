Barca a vela da 60 metri. Il nuovo gioiello Tisg-Perini

The Italian Sea Group annuncia con orgoglio la consegna del S/Y Katana, una barca a vela con due alberi, di 60 metri, segnando un nuovo, importante traguardo nel rilancio del brand Perini Navi, oggi pienamente integrato nel gruppo. Dall’acquisizione di Perini Navi nel gennaio 2022, The Italian Sea Group ha avviato un percorso di valorizzazione del brand, con una strategia industriale orientata a fondere artigianalità e tecnologie di avanguardia. Il S/Y Katana ne è un esempio emblematico. Progettato per la società armatrice Gamma Yachts, S/Y Katana è caratterizzato da scafo e sovrastruttura in alluminio, alberi e sartiame in carbonio realizzati da Southern Spars e un bompresso in carbonio strutturale.

Lo yacht offre massima efficienza, versatilità e sicurezza: la chiglia retrattile garantisce prestazioni eccellenti anche in acque poco profonde, mentre il sistema di dynamic positioning permette al veliero di mantenere la posizione in sicurezza, senza necessità di ancoraggio. Gli interni, firmati dal designer francese Rémi Tessier e realizzati dall’azienda tedesca Metrica, riconosciuta per interior di altissimo livello, raccontano un’eleganza sobria e raffinata. La straordinaria qualità si manifesta nei dettagli più impercettibili. Ogni ambiente è pensato su misura, secondo una filosofia del lusso che privilegia la sobrietà all’ostentazione, creando un’atmosfera di equilibrio e armonia.

"La consegna del Katana è un ulteriore passo avanti nel nostro progetto di rilancio di Perini Navi – commenta Gianmaria Costantino, chief commercial officer di The Italian Sea Group – . Con questo yacht confermiamo il nostro impegno verso progetti di eccellenza, dove tradizione e innovazione dialogano in modo armonioso".

Il S/Y Katana si aggiunge a una serie di consegne e progetti in corso, rafforzando la leadership del brand Perini Navi nel segmento dei velieri di grandi dimensioni e consolidando ulteriormente la posizione di Tisg fra i principali operatori globali del settore.