Nuova piazza per White Carrara. Otto opere ammirate dai visitatori

E’ possibile ammirare il nuovo allestimento in piazza Gramsci di otto opere della White Carrara che hanno trovato una nuova collocazione dopo l’esposizione nei mesi scorsi in piazza Alberica. Anche la centralissima piazza Gramsci è adesso coinvolta nel percorso espositivo di ‘White Carrara. Design Here and Now’, il viaggio tra marmo e design che fino al prossimo 28 settembre propone i progetti inediti di grandi designer italiani e internazionali, protagonisti di questa nona edizione della manifestazione diretta da Domenico Raimondi – thesignlab.

Le opere della White Carrara sono state posizionate nella parte prospiciente la biblioteca civica, mentre in piazza Alberica sarà allestito a breve il palco che ospiterà gli appuntamenti del festival Con-vivere. Queste le opere che è possibile vedere in piazza Gramsci: Ridon di Ross Lovegrove, Kaina di Karim Rashid, Ribbon di Kickie Chudikova, Ephelio di Elena Salmistraro, Veil Chair di Michel Boucquillon, Jojo di Donia Maaoui, Centopiedi di Emiliana Martinelli, Cane mangia cane di Massimo Giacon. Non cambia la disposizione, invece, per le altre sculture: Augures, Velthune, Cactus di Nicola Maggi in piazza Duomo, Di uno due di Giulio Iacchetti in piazza delle Erbe, Onde di Nicolas Bertoux in via Loris Giorgi, Pac-cube di Michele Monfroni in via Roma. Il percorso espositivo di White Carrara prosegue, inoltre, all’ex Paretra in via Beccheria e al mudaC museo delle arti Carrara dove sono in corso la mostra di Vincenzo Marsiglia ‘Stars and Dust’ e la project room di Gianluca Sgherri ‘Uninverso’. Infine, è visitabile il Circuito Off in alcune gallerie e spazi della città. White Carrara è promossa e prodotta dal Comune di Carrara in collaborazione con Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA, in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Fondazione Marmo e il supporto tecnico di Nausicaa spa e ERP Massa Carrara spa, con il patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale.