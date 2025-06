Nuova altalena installata ai Giardini dei Surrogati

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Aulla nella riqualificazione degli spazi verdi pubblici e nella valorizzazione del decoro urbano. In questi giorni un nuovo passo in questa direzione con l’installazione di un’altalena ai Giardini dei Surrogati, a completamento del più ampio intervento di riqualificazione dell’area. L’altalena, già accessibile e fruibile dai bambini, rappresenta un ulteriore elemento di attenzione verso le esigenze delle famiglie e dei più piccoli, restituendo ai cittadini un’area verde più curata, sicura e accogliente.

"Lavoriamo quotidianamente – ha detto il sindaco, Roberto Valettini – per restituire dignità e funzionalità agli spazi pubblici della nostra città. I Giardini dei Surrogati sono un luogo simbolico per molte famiglie aullesi, e questa nuova installazione rappresenta non solo un segno concreto di attenzione al decoro, ma anche un invito a vivere con serenità e partecipazione gli spazi comuni". Soddisfatta anche la consigliera delegata al decoro urbano Giada Moretti: "L’intervento è frutto di lavoro costante e condiviso. La cura del verde pubblico e la presenza di attrezzature per l’infanzia sono fondamentali per rendere la città più vivibile".

L’amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire con interventi mirati al miglioramento della qualità urbana, ponendo attenzione alle grandi opere e ai dettagli che incidono sulla quotidianità delle persone.