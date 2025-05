La festa dei piccolissimi. L’asilo nido ’I cuccioli’ si allarga e apre il giardino

Un asilo più bello, grande e a misura di bambino. Festa di primavera ieri pomeriggio in via Erevan per la presentazione ufficiale del rinnovato asilo nido ‘I cuccioli’. La nuova struttura comunale, con alle spalle circa un anno di lavori di riqualificazione, ha riaperto dallo scorso novembre le aule ai bambini, con ambienti rinnovati sia nella parte interna che nel giardino esterno. Alla festa di primavera in via Erevan, con animazioni, giochi e trampolieri, erano presenti la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli e gli assessori Elena Guadagni, Gea Dazzi e Moreno Lorenzini, insieme ai piccoli alunni o con le loro famiglie. I lavori, grazie a cui è stato possibile aumentare il numero di alunni da 40 a 53 sono stati realizzati attraverso un finanziamento di 400mila euro, con gli interventi divisi in due parti. La prima finanziata dal Pnrr con 191mila euro, che sono serviti per la creazione di una zona spogliatoio e alcune aule, con il giardino messo in collegamento con vetrate. La seconda parte di finanziamento, di circa 168mila euro, è stata invece messa direttamente dal Comune, per l’impianto elettrico e antincendio, intonaco interno, impermeabilizzazione del tetto e sistemazione di marciapiedi e giardino.

"I nostri asili nido sono un’eccellenza di cui siamo davvero molto fieri – ha raccontato la sindaca Serena Arrighi -. Ai ‘Cuccioli’ sono stati realizzati lavori importanti: grazie ai fondi Pnrr abbiamo ampliato la struttura per poi andare a renderla ancora più bella e funzionale attraverso un importante investimento da parte del Comune. Oggi ci tengo anzitutto a ringraziare tutto il personale del Comune che ha seguito i lavori in tutte le loro fasi così come l’organizzazione del servizio e poi, ovviamente, le educatrici e tutti coloro che quotidianamente si prendono cura delle bambine e dei bambini". In via Erevan una giornata speciale, dedicata ai piccoli alunni e ai loro genitori, ma anche a tutta la città che ha potuto vedere da vicino quanto è stato realizzato. La struttura può ora ospitare non solo 13 bambini in più, 53 anziché 40, ma ha anche ambienti rinnovati.. "Gli asili nido sono un servizio importantissimo - spiega Gea Dazzi - e come amministrazione ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo investito sulla creazione di un altro polo 0-6, il terzo in città, senza dimenticare che per la prima volta dopo tanti anni il Comune è tornato ad assumere proprie educatrici". "Abbiamo messo a disposizione un edificio più grande e moderno - ha aggiunto Lorenzini - ma anche più funzionale. Quello di via Erevan è stato uno dei primi progetti Pnrr ad essersi concluso e uno dei tanti che riguardano le nostre scuole".