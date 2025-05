Nidi, scatta l’operazione anti-afa. Nelle aule arriva l’aria condizionata. Dopo le proteste il via ai lavori

Nidi comunali, parte l’operazione ‘aria condizionata’. L’amministrazione ha avviato i lavori per completare la climatizzazione dei plessi, dopo le proteste dello scorso anno che hanno portato a ridurre l’orario scolastico proprio per far fronte al gran caldo patito dai ragazzini.

"Obiettivo dell’amministrazione – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Saltarello – è quello di proseguire in questa direzione climatizzando nei prossimi anni tutti i nidi comunali. Intanto, per mostrare un impegno concreto, si stanno predisponendo locali climatizzati in ognuna delle tre strutture che ancora ne sono prive. Si tratta di un intervento essenziale per assicurare il comfort e la salute sia dei bambini che del personale. Gli asili nido hanno un ruolo cruciale, non solo per lo sviluppo dei piccoli ma anche per il sostegno alle famiglie, quindi è importante che offrano un ambiente confortevole anche durante i mesi più caldi". La prima oasi di benessere dedicata al comfort dei bimbi e delle operatrici arriva all’interno del nido La Nuova Girandola, in via Makarenko. A questo intervento, nelle prossime due settimane, ne seguiranno altri due nei nidi Ciari e Stacciaburatta.

Lo scorso anno si era preso a cuore la vicenda anche il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi, che a più riprese aveva invocato la soluzione del problema. Punto di partenza di questo progetto sono i lavori di ristrutturazione in fase di avvio al nido Bianconiglio, che prevedono l’installazione di un impianto di climatizzazione all’avanguardia in tutti i locali e di un nuovo sistema di illuminazione a led di ultima generazione. I lavori al Bianconiglio partiranno nel mese di luglio: verrà installato un impianto Vrf, ossia a fluido refrigerante variabile: si tratta di un sistema altamente tecnologico e a elevata efficienza energetica, in grado di garantire risparmio di energia e quindi di contribuire alla sostenibilità ambientale. L’impianto, dotato di ricambio d’aria, sarà suddiviso in tre zone. Ognuna di esse sarà funzionalmente indipendente dalle altre, in modo da limitare la distribuzione di canali e tubazioni. I locali saranno dotati di controller di zona per l’impostazione dei parametri ambiente, inoltre tutto il sistema sarà gestito da remoto.

Fabrizio Morviducci