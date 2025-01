Nave di oltre cento metri finisce contro il pontile di Marina di Massa

Marina di Massa (Massa Carrara), 28 gennaio 2025 – Un “bestione” lungo 103 metri in balia del mare molto mosso e del forte vento di libeccio al largo (ma nemmeno poi tanto) della costa apuana. Un incubo, avere una nave così e non riuscire a governarla. Eppure è quello che è accaduto stasera.

La nave Guang Rong che è finita contro il pontile a Marina di Massa nella serata di martedì 28 gennaio (foto Paola Nizza)

Una scena incredibile quella che ha visto chi si trovava nella zona del pontile di Marina di Massa nella serata di martedì: la nave è la Guang Rong, molto nota in zona perché fa spesso la spola da queste parti, un’imbarcazione che trasporta abitualmente detriti. E per l’appunto si tratta di un bastimento imponente, 103 metri per circa 25 metri di larghezza.

La Guang Rong, che batte bandiera cipriota, è finita alla deriva, in mezzo alle onde piuttosto alte in questa giornata caratterizzata dal maltempo in varie zone della Toscana e del Levante ligure. A quanto risulta era uscita dal porto di Marina di Carrara, dove stava effettuando come spesso le capita un carico di detriti delle cave di marmo. Poi è finita alla deriva e si è fermata contro il pontile di Marina di Massa.

La buona notizia è che secondo le prime informazioni non ci sono feriti. A bordo tredici membri dell’equipaggio, tutti portati in salvo senza bisogno di cure mediche. Ovviamente sul posto sono arrivati in gran numero mezzi e personale di soccorso per lo sbarco e l’assistenza dell’equipaggio. Adesso l’impegno più importante diventa così quello di riprendere il controllo della nave e metterla in sicurezza, poi andranno valutati eventuali danni riportati dalla struttura del pontile, anche perché ricevere il “bacio” di una imbarcazione del genere difficilmente non lascia conseguenze.

A ottobre scorso la Guang Rong era già salita alla ribalta della cronaca locale perché sottoposta a un provvedimento di fermo dopo un controllo della Guardia Costiera di Livorno che aveva riscontrato 24 irregolarità sulla nave, di cui sedici considerate “molto gravi”. Irregolarità che evidentemente erano state sanate, visto che la nave era poi tornata a operare normalmente.