Nave di 103 metri alla deriva, crolla parte del pontile a Marina di Massa

Marina di Massa (Massa Carrara), 29 gennaio 2025 – E’ purtroppo crollata parte del pontile di Marina di Massa, contro il quale nella serata di martedì 28 gennaio una imponente nave lunga 103 metri si è scontrata dopo essere finita alla deriva, probabilmente a causa del maltempo. Infatti il mare a Marina di Massa era piuttosto mosso e soffiava un forte vento di libeccio al momento dell’incidente.

La Guang Rong è una nave che batte bandiera di Cipro ed è molto nota in zona, trasporta spesso detriti e in particolare quelli delle cave di marmo. Lo scorso ottobre era stata sottoposta a provvedimento di fermo dalla Guardia Costiera di Livorno a causa di numerose irregolarità riscontrate a bordo, che evidentemente erano state sanate visto che la nave era tornata a operare normalmente.

La nave Guang Rong dopo lo schianto contro il pontile di Marina di Massa nella foto postata sui social dal sindaco di Massa, Francesco Persiani

Dell’incidente ha dato subito notizia sui social il sindaco di Massa, Francesco Persiani: “Vi informo – ha scritto in un post – che si è da poco verificato l'arenamento di una nave contro il pontile di Marina di Massa a causa del forte vento e del mare grosso. La nave si chiama Guang Rong, una nave hopper dredger (che carica anche in coperta) costruita nel 2001 e naviga attualmente sotto la bandiera cipriota. Le autorità competenti e le squadre di emergenza sono già al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell'area. Si sta attendendo il rimorchiatore. Purtroppo una parte del pontile è già crollata. La zona intorno al pontile è stata delimitata. Vi invitiamo a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al pontile”. In molti hanno commentato il posto del sindaco esprimendo molta tristezza per i gravi danni riportati dal pontile, ma sollievo per l’assenza di feriti.

Non ci sarebbero stati feriti nello scontro fra la nave e il pontile e i tredici membri dell’equipaggio sarebbero stati portati tutti in salvo senza conseguenze. Si è ovviamente messa subito in moto la macchina dei soccorsi.

“Sono vicina alla comunità di Marina di Massa colpita al cuore in uno dei suoi simboli più iconici, quello del pontile. Tanti di noi hanno passeggiato su quel molo almeno una volta – l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi – guardando lo splendido panorama che dalle Apuane si tuffa verso il mare. Sono fiduciosa che, una volta messa in sicurezza l’area, il pontile tornerà come sempre uno dei nostri luoghi del cuore con tutto il suo bagaglio di ricordi e di emozioni che ha accompagnato generazioni di residenti e turisti”.