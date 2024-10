Fermata una nave del marmo approdata in porto da Cipro 24 irregolarità: sicurezza a rischio

Irregolarità a bordo: fermata una motonave in porto a Marina. A spiegare la situazione è la Guardia Costiera in una nota in cui si fa riferimento a due motonavi: la ‘Mercy’ battente bandiera di Antigua e Barbuda, usata per il trasporto di cellulosa e approdata a Livorno, e per l’appunto la ‘Guang Rong’ con bandiera cipriota, impiegata nel trasporto di massi e marmo e approdata nel porto di Marina. Le due navi da carico sono state fermate dalla Guardia Costiera di Livorno a causa di gravi carenze riscontrate a bordo. Il personale del nucleo Port State Control ha emesso nei confronti delle due navi un provvedimento di fermo. I provvedimenti, spiega ancora la Guardia Costiera in un comunicato, sono stati adottati al termine di lunghe e dettagliate ispezioni, mirate appositamente a verificare che le unità e il loro equipaggio rispondessero pienamente ai requisiti delle convenzioni internazionali, applicabili in materia di sicurezza della navigazione. Requisiti estesi in particolar modo anche ai controlli sulle condizioni di vita e di lavori a bordo, alla luce della campagna concentrata indetta dal Memorandum di intesa di Parigi e di cui l’Italia è tra i membri fondatori. Gli esiti delle attività e dei controlli svolto a bordo delle motonavi, che hanno compreso anche l’esecuzione di esercitazioni antincendio e abbandono nave, hanno in seguito evidenziato le condizioni, definite ‘sub-standard’ delle due navi, con il riscontro di ben 24 irregolarità, di cui ben 16 molto gravi, sulla ‘Guang Rong’ e 21 irregolarità, di cui 7 molto gravi, sulla ‘Mercy’.