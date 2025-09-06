Mudac, Carmi e Fossacava. Una domenica tutta gratis

Il 7 settembre, come ogni prima domenica del mese, è possibile approfittare dell’opportunità di visitare gratuitamente i musei comunali. Il mudaC museo delle arti Carrara, in via Canal del Rio, nell’ambito dell’iniziativa dedicata ai musei statali promossa del Ministero della Cultura, è aperto con ingresso libero dalle 17 alle 21 e offre la visita alla collezione permanente e fino al 28 settembre alla mostra di Vincenzo Marsiglia ‘Stars and Dust’ e alla project room di Gianluca Sgherri ‘Uninverso’.

Il Carmi in via Sorgnano, aperto con orario 9,30-12 e 17,30-20, propone oltre all’esposizione permanente, la mostra in corso fino al 26 ottobre ‘Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari’, promossa dal Comune e a cura di Rita Scartoni, con la consulenza scientifica di Cristina Acidini.

Infine, all’offerta del polo museale, si aggiunge la visita al sito archeologico di Fossacava, una tra le pochissime cave di età romana a essere stata oggetto di uno scavo archeologico stratigrafico, dove è possibile ammirare una grande tagliata di età romana, con i segni visibili su tutta la parete del frutto di un incessante lavoro di escavazione lungo più di quattro secoli ed effettuato completamente a mano, con picconi, cunei e mazze. Il sito, che si trova lungo la strada per Colonnata, è visitabile nel mese di settembre dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 16, sempre con ingresso libero.