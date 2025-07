Morto a 102 anni il recordman della patente. Addio a Salvatore Falconi

Carrara, 21 luglio 2025 – Il lungo viaggio di Salvatore Falconi si è fermato a 102 anni. La comunità di Marina piange il macchinista navale ultracentenario finito agli onori delle cronache nazionali in questi ultimi anni per aver rinnovato la patente di guida dopo aver compiuto il secolo di vita e un’ultima volta solo pochi mesi fa. Al volante della sua Fiat Panda grigia ancora si concedeva qualche piccola uscita in auto per andare a fare la spesa.

Da poco l’Aci gli aveva assegnato l’attestato di pioniere della guida. Salvatore si è spento ieri mattina all’ospedale Noa di Massa dove era ricoverato da alcuni giorni per alcuni problemi respiratori, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La storia del rinnovo della patente aveva fatto il giro d’Italia. Dopo il nostro primo articolo nel 2024, con il rinnovo a 101 anni, diverse emittenti e organi di stampa nazionali raccontarono la sua storia, con tanto di collegamenti televisivi in diretta dalla casa di Marina di Carrara. Falconi, nato nel 1923, era un macchinista navale di lungo corso, con una vita trascorsa nella pancia delle navi e girando il mondo in lungo e in largo. Prese la prima patente nautica nel 1939, ottenendo il primo libretto di navigazione a 16 anni. Da quel momento per lui una vita su rimorchiatori e carboniere. Dopo la pensione Falconi, che ha un fratello anch’esso dedito al mare, Ferruccio, di 98 anni e con un passato di pilota capo al porto di Venezia, aveva continuato a subire il fascino dell’acqua.

Lucido e curioso fino all’ultimo, Salvatore Falconi, ben voluto da tutti coloro che avevano imparato a conoscerlo, lascerà sicuramente un vuoto nel quartiere dove era residente a Marina e tra tutti gli amici e i parenti.

Il funerale martedì alle 11 nell’obitorio dell’ospedale Noa di Massa. Salvatore Falconi lascia i figli Cesare e Lucia, il fratello Ferruccio e i nipoti Chiara e Luca.