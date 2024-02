Compie 101 anni e rinnova la patente, il record di Salvatore: “L’auto? Per fare la spesa”

Carrara, 7 febbraio 2024 – Rinnovare la patente a 101 anni per sentirsi ancora indipendente e attivo. Una storia ai limiti dell’inverosimile quella che vede protagonista Salvatore Falconi di Marina di Carrara, ex macchinista navale di lungo corso ora in pensione. Nato l’8 dicembre 1923, anche se all’anagrafe risulta registrato quattro giorni dopo, cosa usuale per l’epoca, proprio in questi giorni Falconi raggiunge il prestigioso e raro traguardo dei 101 anni di età. Se non è un record poco ci manca; ma non tanto per aver superato il secolo di vita, quanto per aver ottenuto alla sua veneranda età il tanto agognato rinnovo della patente per poter guidare l’auto. Un esame attitudinale che Falconi ha superato brillantemente.

Sicuramente si conteranno sulla punta delle dita le persone che hanno passato il secolo di vita in grado ancora di poter girare liberamente sulle quattro ruote. Ieri mattina nella palazzina della medicina legale di Massa, a Falconi è stata così rinnovata la patente a seguito dei controlli e degli esami strumentali rilasciati dalla commissione medica. L’anziano guidatore ha superato gli esami del cuore, della vista e dell’udito, come del resto gli capita dal dopoguerra, quando ottenne per la prima volta la patente per l’automobile. "Normalmente per spostarmi vado a piedi oppure utilizzo la bicicletta elettrica – ha spiegato Falconi subito dopo l’ambito traguardo – ma non nego che almeno una volta alla settimana prendo l’auto che mi serve soprattutto per fare la spesa. E’ importante per me mantenermi attivo, sentirmi ancora indipendente e non dover attendere l’aiuto di amici o parenti".

Un uomo ancora lucido il 101enne Falconi, che nel raccontare la sua vita tra le onde, a bordo di navi di diverso tipo, mantiene ancora quella tipica impostazione di ordine e pulizia sviluppata in decenni trascorsi sopra e sottocoperta, in lunghi viaggi transoceanici, con ruoli nella manutenzione dei motori.

Un modo di pensare positivo che si riflette anche nella gestione della casa, piena di ricordi, foto e articoli di giornale che richiamano l’antico lavoro in mare, a cui aggiunge la passione per il piccolo orto dietro l’abitazione, curato e sano. "Mi piace avere sotto mano ogni aspetto della casa - prosegue l’uomo - perché è anche un modo per rimanere sveglio mentalmente. Ho ancora interesse a fare tante cose, compatibilmente con il mio fisico. Il rinnovo della patente rientra in questo mio modo di vedere la vita: essere indipendente". Longevità e lucidità che, a quanto pare, sembra essere un marchio distintivo di famiglia, testimoniato dal fratello di Salvatore, Ferruccio, che a marzo taglierà il traguardo dei 97 anni. E proprio come Salvatore, anche Ferruccio ha dedicato una vita al mare, in questo caso come capo pilota al porto di Venezia, ruolo ricoperto per molti anni e che oggi lo rende il console marittimo più vecchio al mondo. Tra qualche giorno per il 101enne Salvatore ci sarà spazio anche per il compleanno in famiglia, un rito sempre molto sentito ogni nuovo anno e festeggiato insieme all’affetto dei figli Cesare e Lucia, del fratello Ferruccio e dei nipoti Chiara e Luca.