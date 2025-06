Incendio alla discarica di Rosignano: domato nella notte dopo oltre 11 ore

Rosignano Marittimo (Livorno), 29 giugno 2025 - L'incendio alla discarica di Scapigliato nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno), scoppiato sabato pomeriggio su un fronte dell'impianto, è stato domato durante la notte. Lo ha comunicato oggi lo stesso ente comunale in una nota di aggiornamento. Nel frattempo, fanno sapere sempre dal Comune, continuano le operazioni di bagnatura e di movimento terra per la bonifica e il controllo dei focolai silenti ma ancora attivi. Revocata l'ordinanza che prescriveva agli abitanti nel raggio di 5 km dalla discarica di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa. L'incendio ha bruciato depositi di materiale plastico estesi per circa 25.000 metri quadrati ed è stato affrontato dai pompieri con operazioni di spegnimento che prevedevano l'attacco a tre distinti fronti di fuoco.

Sono servite 11 ore e mezzo per portare l'incendio sotto controllo, dalle 16,30 di sabato quando è iniziato, alle 4 della notte scorsa.

Non ci sono stati feriti ma ingenti danni materiali al sistema di stoccaggio dei rifiuti ed ai relativi impianti. Attualmente ci sono sopralluoghi per la definitiva messa in sicurezza del complesso e per le operazioni di minuto spegnimento. Nell'emergenza sono state inviate sul posto squadre da Cecina, Livorno e Lucca, poi si sono aggiunte squadre da Pisa e Pistoia. Le operazioni hanno coinvolto 22 unità coordinate da due funzionari tecnici. Scapigliato è una discarica materiale speciale estesa circa 800.000 metri quadrati totali. Maurizio Costanzo