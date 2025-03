Al volante a 102 anni, Salvatore Falconi ha rinnovato la patente

Carrara, 19 marzo 2025 – A 102 anni Salvatore Falconi potrà ancora guidare la sua amata Fiat Panda di colore grigio. In questi giorni la commissione medica dopo una serie di scrupolosi esami ha deciso di rinnovare la patente di guida all’ultracentenario. E se non bastasse Salvatore oltre a guidare l’auto spesso gira per le strade di Marina di Carrara a bordo della sua biciletta assistita a tre ruote. Un vero e proprio fenomeno che lo scorso anno avevano ripreso le televisioni e i giornali di tutta Italia.

Un pilota d’eccezione che dimostra che in certi casi l’età non conta. Salvatore è il guidatore più longevo d’Italia e lo scorso anno, quando di anni ne aveva 101, aveva ricevuto dall’Aci l’attestato di pioniere della guida. L’auto Falconi la usa raramente, giusto per andare a fare la spesa, piccoli tragitti che servono per mantenerlo autonomo, e il fatto che la commissione medica abbia rinnovato la sua patente significa che guida con prudenza e diligenza.

Potrà guidare ancora per un anno, fino al prossimo rinnovo che arriverà all’età di 103 anni. Salvatore in gioventù è stato un abile motorista e lavorava all’interno delle pance delle navi, dei rimorchiatori o sulle carboniere. La prima patente nautica risale 1939, quando a 16 anni gli fu rilasciato il libretto di navigazione. Soddisfatto del traguardo raggiunto dal genitore il figlio Cesare, che di professione fa l’avvocato. “L’auto mio padre la usa per fare piccoli spostamenti, come per esempio andare a fare la spesa – dice con orgoglio il figlio –, ma si sposta anche con la bicicletta assistita su tre ruote. È veramente un fenomeno, un’eccezione. Vive da solo ed è autonomo, anche se è circondato dall’affetto della famiglia e degli amici”.

Salvatore a Marina lo conoscono tutti e da quando lo scorso anno era finito su tutte le televisioni la sua notorietà è cresciuta. Ma Salvatore non è l’unico longevo della famiglia, suo fratello Ferruccio a marzo ha compiuto 97 anni. Anche Ferruccio ha dedicato la vita al mare, in questo caso come capo pilota al porto di Venezia, ma detiene anche il record di console marittimo più vecchio al mondo.