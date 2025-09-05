Memorial Gabriel Alibeaj. Triangolare juniores in ricordo del sedicenne

Gabriel non sarà mai dimenticato. E il mondo del calcio, sport che amava tantissimo e che praticava con passione, continua a ricordarlo con affetto. Sabato pomeriggio, al campo sportivo Bottero di Villafranca, si terrà il primo ‘Memorial Gabriel Alibeaj’, un triangolare riservato a squadre juniores under 19 in ricordo di un giovane amico che ci ha lasciati prematuramente due anni fa. Gabriel, lo ricordiamo, era rimasto vittima di un incidente proprio vicino casa, mentre rientrava da una serata trascorsa assieme agli amici. Era un ragazzino allegro, sempre sorridente e disponibile, biondo e con dolci occhi azzurri. La situazione, dopo l’incidente, era subito sembrata molto grave, con un trauma cranico importante, tanto che il giovane era stato trasportato d’urgenza in elicottero al Cisanello di Pisa, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Aveva lottato per la vita con tutte le sue forze per quasi due giorni, ma poi si era spento, lasciando nel dolore più profondo il padre, Altin, la madre Imelda e la sorellina Chiara. Villafranca era rimasta sconvolta per la morte del 16enne e ancora tante persone ne parlano e lo ricordano. Anche a Filetto, in estate, si era svolto il Torneo del cuore, promosso dal Circolo Anspi, che aveva ospitato centinaia di ragazzi, per ricordare il 16enne Gabriel Alibeaj e Riccardo Caroli, anche lui scomparso troppo presto e rimasto nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano. E sabato una nuova iniziativa al campo sportivo Bottero. Questo triangolare vedrà la partecipazione dei ragazzi delle juniores dell’Usd Monti e della Valtarese Calcio. La prima partita avrà inizio alle 15,30 e troverà di fronte la juniores del Monti contro quella della Valtarese; la seconda partita, prevista per le 16,30, vedrà la Villafranchese affrontare la squadra che avrà perso la prima partita.

Infine, alle 17,30, la stessa Villafranchese affronterà la vincente del primo incontro. Al termine verrà stilata la classifica finale, con conseguente premiazione. "Non mancate a questo pomeriggio di sport - dicono gli organizzatori - nel ricordo di un giovane ragazzo che, nonostante ci abbia lasciato, è sempre presente nel cuore di tutti".

Monica Leoncini