Malore fatale, addio a Ceccarelli. Politico di lungo corso e ambientalista

Massa, 31 marzo 2025 – Addio a Franco Ceccarelli. Aveva 67 anni e ancora una vita davanti. Era molto conosciuto negli ambienti della politica locale, avendo militato per tanti anni in Forza Italia dove aveva assunto ruoli politici importanti nel coordinamento comunale e provinciale. Da qualche anno era tornato alle sue origini. Politicamente, infatti, era nato con la Fgci (Federazione giovani comunisti italiani) e nel suo ultimo percorso era orientato verso la sinistra. Tuttavia, Franco Ceccarelli si era dedicato e distinto in modo particolare in qualità di responsabile di protezione civile.

Era presidente dell’associazione Soccorso Azzurro, sempre pronto a intervenire su qualsiasi genere di calamità. Possiamo definirlo anche ambientalista, per la visione che aveva del territorio, contro l’inquinamento, lottando in favore delle bonifiche. Accendeva i riflettori su qualsiasi problematiche si presentasse, sempre a fianco dei cittadini.

Amava la sua Partaccia, dove aveva gestito un negozio con la moglie Daniela Gianfranchi, e avrebbe voluto vederla trasformata in una località turistica di eccellenza. Ogni estate era pronto a metterci la faccia, per denunciare le carenze di quella località. Affezionato lettore del nostro giornale La Nazione, non mancava mai di segnalare qualsiasi anomalia, affrontando e denunciando le varie problematiche del territorio sempre a scopo costruttivo, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente e l’accoglienza del turista. Franco Ceccarelli è sempre stato vicino ai cittadini, con umiltà e rispetto. Da tempo stava lottando contro una malattia ma le speranze di vincerla non mancavano e Franco era sereno. Fino a sabato scorso quando, dopo una giornata vissuta tranquillamente in famiglia, un malore improvviso lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

I sanitari hanno fatto il possibile e sembrava che la crisi fosse superata. Le sue condizioni erano stazionarie e non lasciavano presagire nulla di grave. Ma ieri alle 13 la situazione è precipitata: non c’è stato niente da fare. Franco Ceccarelli lascia la mamma Paola, la moglie Daniela, sorelle, fratello, nipoti e una famiglia di affetti. Per l’ultimo saluto, la salma si trova all’obitorio del Noa. I funerali domani alle 14.30 alla chiesa di Villette nel viale Roma.