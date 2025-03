Malore fatale in macchina, operaio muore a 61 anni. Esanime nel parcheggio

Cerreto Guidi (Firenze), 31 marzo 2025 – Una morte improvvisa nel cuore della notte. Erano da poco passate le 23 di sabato quando da via Ponte Cerretano, a Cerreto Guidi, è partita la richiesta d’aiuto al 118 per un uomo in difficoltà all’interno di una macchina parcheggiata davanti alla ditta Magis. Dalla centrale sanitaria è stata immediatamente inviata sul posto un’ambulanza della Misericordia di Empoli, accompagnata dall’automedica.

Riverso sul sedile conducente c’era Paolo Marcello Baronti, le cui condizioni – da quanto abbiamo potuto apprendere ieri – sono apparse subito gravissime se non disperate. Il personale sanitario si è adoperato per tentare di eseguire le consuete manovre di rianimazione, ma in realtà al medico non è rimasto che constatare il decesso del 61enne. Sul posto anche i carabinieri chiamati per effettuare i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica del fatto ovvero accertare il decesso per cause naturali.

Secondo una prima ipotesi passata al vaglio degli inquirenti, il 61enne originario di Stabbia, era solo in auto – lungo il tragitto abitazione-lavoro – quando avrebbe avvertito un malessere.

Giusto il tempo di accostare la macchina, forse con la speranza di riprendersi. Poi l’epilogo con il malore che, invece, purtroppo si è rivelato fatale. La prontezza dei soccorsi a nulla è valsa. La salma di Baroni è stata trasferita all’ospedale San Giuseppe e quindi alla chiesa dell’ospedale dove alle 15.30 di oggi verrà celebrato il funerale. Dopo la funzione la salma verrà trasferita al cimitero di Stabbia.