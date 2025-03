Malore fatale per Renzo Busoni. Pontorme piange il ’Capitano’: "Addio a una persona splendida"

Addio al “Capitano“. Chi lo conosce, chi ha condiviso con lui la passione per la bicicletta ieri nella giornata del dolore più nero ha pronunciato quel nomignolo con ancor più affetto, avvertendo tutta la portata di un lutto che ha condannato la città all’incredulità. È morto Renzo Busoni. È morto ieri dopo essere stato ricoverato in ospedale per il malore accusato sabato durante un’escursione in bici sul Montalbano. Il 63enne – da quanto appreso – si sarebbe sentito male mentre con un alcuni amici stava facendo quello che amava di più al mondo: pedalare. Una vita, la sua, divisa tra il lavoro di consulente finanziario e il ciclismo, che conciliava però anche con l’amore per il podismo e il trekking. Verrà ricordato anche per essere tra i fondatori del gruppo sportivo Gumasio. L’associazione nata a Empoli negli anni Novanta dalla passione di un gruppo di amici per la bike e poi evoluta abbracciando molte altre discipline ieri sera ha dedicato un messaggio al suo mentore.

"Un tragico evento ci ha tolto il sorriso del nostro amatissimo “Capitano”, siamo increduli e devastati dal dolore – scrivono dal gruppo per il quale Busoni tanta aveva fatto e con il quale tanto aveva condiviso –. Siamo accanto a Monica, Marco e Bianca e lo saremo sempre, certi che Renzo, come ha sempre fatto, ci guiderà e noi lo seguiremo".

Parole toccanti alle quali ha fatto eco anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi inviando "un fortissimo abbraccio a Gumasio e alla famiglia di Renzo" per un "dolore grande per tutta la comunità". Un sentimento condiviso e amplificato dalla testimonianza dell’ex assessore empolese Antonio Ponzo Pellegrini che con Busoni ha condiviso tante avventure sportive. "Ricordo le estati passate insieme, le passeggiate e le scalate in montagna – scrive sui social –. La meticolosità di Renzo, il suo studio dei percorsi, il suo modo di affrontare la montagna con rispetto e passione. Ho imparato da lui ad amare ogni passo in salita, la fatica, la determinazione, il silenzio e la bellezza di arrivare in vetta. Oggi il dolore è importante, ma so che ogni volta che guarderò una cima, ogni volta che sentirò il vento in alta quota, una parte di lui sarà lì con me, come maestro delle salite in vetta". Renzo Busoni sarà esposto alle cappelle del commiato già dalla tarda mattinata di oggi. L’ultimo saluto è in programma sabato alle 15 alla chiesa di Serravalle.