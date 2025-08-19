Furto a Ponzano: "Segnalazioni dai residenti"

EMPOLIVigilia di Ferragosto amara per una donna di Ponzano che, al ritorno a casa dopo essere uscita per una breve commissione, ha trovato la propria abitazione svaligiata. L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza in una frazione che da settimane segnala presenze sospette e un clima di crescente insicurezza. Negli ultimi giorni alcuni abitanti di Ponzano si sono rivolti al gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, denunciando situazioni di disagio. Al centro delle lamentele non c’è solo il furto di Ferragosto, ma anche la percezione che alcuni punti sensibili della zona non siano vigilati come richiederebbero. Il consigliere Andrea Poggianti sottolinea: "Molti residenti ci parlano con preoccupazione dell’area attorno all’ex fabbrica Montepagani, dove si aggirano figure che destano timore. Non sono impressioni isolate: è una percezione diffusa e radicata tra gli abitanti del quartiere". Gli fa eco il consigliere Gabriele Chiavacci: "Riceviamo lamentele costanti anche sui giardini pubblici di Ponzano. Di sera, la loro frequentazione da parte di gruppi poco rassicuranti ha spinto diverse famiglie a smettere di frequentarli. Così uno spazio pensato per la socialità rischia di trasformarsi in un luogo abbandonato". Il gruppo Centrodestra per Empoli chiede che il tema venga affrontato con urgenza. "Non vogliamo alimentare allarmismi – spiegano i consiglieri (nella foto) – ma dare voce a chi ci chiede più sicurezza. Comune e autorità devono intervenire con decisione". Le proposte avanzate vanno dal rafforzamento dei controlli nelle zone più sensibili al miglioramento dell’illuminazione e della videosorveglianza, fino a un piano di recupero e valorizzazione dei giardini pubblici.