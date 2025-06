"Interventi anti-degrado a Fontivegge e Monteluce"

"Dove arrivano segnalazioni puntuali, il Comune interviene. Stiamo facendo la nostra parte per ripristinare legalità e decoro urbano. La Polizia Locale in azione su più fronti, con risultati concreti". E’ quanto afferma Antonio Donato, delegato alla sicurezza urbana del Comune di Perugia. Nel quartiere di Fontivegge, a seguito di una segnalazione da parte dell’amministrazione di un complesso residenziale, il Comune ha attivato un intervento per contrastare situazioni di degrado urbano. L’area circostante risultava interessata da rifiuti e dalla presenza di veicoli in stato di abbandono. Gli operatori hanno rintracciato i proprietari, anche in casi di irreperibilità anagrafica, e avviato le procedure previste per regolarizzare o rimuovere i mezzi. È stato inoltre accertato un caso di veicolo privo di passaggio di proprietà. Il controllo ha riguardato anche gli alloggi, con verifiche sulle residenze effettive e sui contratti di locazione. In un caso è emersa una residenza fittizia e in un altro una mancata richiesta di trasferimento. Un locatario è stato sanzionato per l’omessa comunicazione alla Questura della presenza di un ospite. Infine, sono emerse anomalie tributarie, per cui sono in corso accertamenti.