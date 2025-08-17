Ladri in camera da letto, rubati oro e preziosi. Ponzano sempre più nel mirino

Empoli, 17 agosto 2025 – Il quartiere di Ponzano continua ad essere preso di mira dai ladri di appartamento. L’ultimo colpo messo a segno risale alla vigilia di Ferragosto. I malviventi, approfittando del fatto che molti proprietari sono fuori per le vacanze, tentano di intrufolarsi all’interno delle abitazioni alla ricerca di contanti e preziosi. Stavolta hanno pensato di puntare il radar su un appartamento di via del Giardino dove in casa, a quanto appreso, era rimasta sola la proprietaria perché i figli erano partiti per le vacanze. La stessa donna nel momento in cui è stato compiuto il furto, intorno alle 18 di giovedì scorso, era uscita per una breve commissione. Al suo rientro, l’amara sorpresa: la camera da letto era a soqquadro. I ladri erano entrati e si erano diretti subito nella stanza dove pensavano di trovare gli oggetti più preziosi. In pochi minuti avevano razziato oro e qualche monile per poi sparire. Poche settimane fa stessa sorte era toccata a due appartamenti sempre nella stessa via del quartiere di Ponzano. I carabinieri, subito allertati, sono arrivati sul posto, hanno accertato l’accaduto e attivato le indagini.

Nel fine settimana di Ferragosto una task force di uomini della compagnia dei carabinieri di Empoli è stata impegnata su tutto il territorio in servizi di prevenzione e pronto intervento. In un caso è stato risolto anche un piccolo grande disagio che ha visto coinvolta una anziana signora novantenne. La donna si era ritrovata improvvisamente senza luce in casa. Non sapendo cosa fare ha composto il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri. Una pattuglia si è presentata al suo domicilio e con rapidità ha riattivato l’interruttore generale che si era semplicemente staccato.