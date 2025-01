Malore fatale a 66 anni, addio ad Alessandro Livi

Empoli, 6 gennaio 2025 – Una vita passata letteralmente con le mani tra i capelli, a dispensare consigli di bellezza. Sempre con il sorriso e con quel tocco di creatività che gli ha permesso di distinguersi lavorando con il cuore. Alessandro Livi, empolese doc di Ponzano, era un parrucchiere di lungo corso, scomparso troppo presto. All’improvviso, ad appena 66 anni di età.

“Aveva 18 anni quando ha iniziato a collaborare con me – ricorda l’ex socio Marco Duranti del noto salone empolese “Marco e studio Sas“ di piazza dei Leoni, ripercorrendo con la mente quella prima fase imprenditoriale avviata negli anni Sessanta in via Roma –. Era appassionato, è cresciuto sempre di più e alla fine è diventato socio stesso del salone. Il nostro percorso insieme è stato bellissimo. Per me era un fratello. Sono i migliori ad andarsene via per primi...”. I ricordi si mischiano al dolore per una perdita prematura avvenuta per un malore che si è rivelato fatale sabato mattina.

“Non riusciamo a crederci. È un dolore immenso”, continua Marco inviando – insieme al figlio Duccio e alla moglie Mila Benvenuti anche lei parrucchiera de ’L’outlet del capello’ – un messaggio di cordoglio alla famiglia dell’amico-collega. Alessandro Livi era andato in pensione da un paio di anni e sognava una seconda vita da dedicare alla sua adorata famiglia, ai figli Lorenzo e Sara nati dal matrimonio con Tiziana Calugi. “Amava il suo mestiere in modo viscerale – tiene a sottolineare Marco –, ma con il congedo aveva deciso di ’ritirarsi’ in campagna e di prendersi cura dei propri cari. Non ha avuto il tempo di realizzare il suo sogno, purtroppo. Tutti lo ricorderanno in città come una persona buona, disponibile e un vero artista del capello”. L’ondata di affetto che i colleghi e i clienti hanno riservato al 66enne dopo aver appreso della tragedia è lì a confermarlo. Tante e belle le parole spese per lui nella ’piazza virtuale’ dei social e non solo.

La salma di Alessandro Livi è esposta in attesa dell’ultimo saluto nella sua abitazione al civico 52 di via Spallanzani a Empoli. Le esequie saranno celebrate martedì 7 gennaio alle 14 nella chiesa di Ponzano. Dopo la messa, verrà inumato nel cimitero della Misericordia. “Non fiori ma opere di bene. I familiari ringraziano tutti coloro che in ogni modo – si legge nel necrologio – prenderanno parte al loro dolore”.