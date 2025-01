Lutto nell’imprenditoria edile, se ne è andato Paolo Montucchielli

Vinci (Firenze), 4 gennaio 2025 – Se n’è andato lo scorso giovedì, a soli 66 anni, dopo aver lottato a lungo con una malattia. E in attesa di potergli dare l’ultimo saluto nel corso della cerimonia funebre che si terrà oggi, numerosi cittadini di Vinci (e non solo) si sono stretti idealmente in un abbraccio attorno ai familiari di Paolo Montucchielli, per porgere loro le condoglianze per la scomparsa di una persona che era riuscita a conquistare la stima e l’affetto di molti.

Con Paolo Montucchielli se ne è andata anche una parte della storia imprenditoriale vinciana, quella che affonda le proprie radici nel secolo scorso. Diplomatosi negli anni ‘70 ad Empoli, indirizzo geometra, Montucchielli è stato per decenni uno degli imprenditori e dei professionisti più apprezzati di Vinci, in primis in materia di edilizia. Accanto alla libera professione di geometra aveva infatti intrapreso anche la strada imprenditoriale, quella che porta ad assumere in prima persona le redini di un’azienda: aveva infatti ereditato dal padre Enrico un’impresa di costruzioni edili che aveva mandato avanti per anni, arrivando all’apice del lavoro, e nel momento di massimo splendore, ad impiegare anche qualche decina di dipendenti.

Una ditta della quale aveva mantenuto il controllo fino al 2020: fu praticamente in coincidenza con l’avvento della pandemia, e in conseguenza dei risvolti che il Covid e il suo diffondersi ebbero su tutto il mondo imprenditoriale e non solo su quello, che Paolo Montucchielli decise di passare la mano, andando di fatto in pensione.

“Una persona socievole, scrupolosa e precisa. Sempre con l’immancabile sigaro – ha ricordato il consigliere comunale di centrodestra Andrea Parri a proposito dell’amico scomparso nei giorni scorsi – Paolo ha raggiunto il massimo in tutto quel che ha fatto, cominciando dalla ditta. Paolo era un carissimo collega, lo ricordo e lo ricorderò sempre con affetto”. Montucchielli era il secondo di quattro figli, unico maschio in mezzo alle sorelle Giuseppina, Rosella e Paola. Oltre a loro, ha lasciato la moglie Tamara, i figli Andrea e Marta, e una nipotina. Le sue esequie saranno celebrate oggi alle 10.30 e ad accogliere la sua salma per l’ultimo saluto sarà la chiesa di Santa Croce a Vinci. A dire addio a Paolo Montucchielli, oltre ai familiari e agli amici, ci sarà simbolicamente anche tutta la comunità vinciana.